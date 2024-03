Operazione antimafia “Ianus”, plauso del vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola

Palermo 12 marzo 2024 – “Esprimo il mio plauso alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Caltanissetta ed agli agenti di Polizia della Squadra Mobile, S.I.S.C.O. Caltanissetta e Commissariato di P.S. di Gela per aver portato brillantemente a termine un’operazione che ha portato all’arresto di oltre 50 persone. La mafia purtroppo prova ogni giorno ad alzare la testa ma lo Stato è e deve essere sempre più forte. Per questo motivo, oltre a congratularmi con le donne e gli uomini che a tutti i livelli hanno smantellato le organizzazioni criminali ed i loro pericolosi traffici, auspico che la politica di Governo, soprattutto nazionale, lavori per favorire il lavoro delle Procure, attraverso strumenti normativi, uomini e mezzi”.

A dichiararlo è il vice presidente dell’ARS e Coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola a proposito della vasta operazione antimafia denominata “Ianus”.

