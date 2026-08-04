GOVERNO CONDANNA LA SICILIA INTERNA ALL’ISOLAMENTO.

LA DESTRA ENNESE SCEGLIE MELONI ED ABBANDONA I SUOI CITTADINI.

Bocciata la proposta per accelerare il completamento della Nord-Sud.

Il Governo Meloni e la sua maggioranza hanno votato contro una proposta concreta, di buonsenso e senza costi aggiuntivi, che avrebbe permesso di accelerare il completamento della Strada Statale 117 Nord-Sud, tra Nicosia e lo svincolo dell’A19, utilizzando risorse già disponibili.

Un voto che condanna ancora una volta i nostri territori all’isolamento, ai ritardi e allo spopolamento.

E mentre a Roma il centrodestra affossa un’infrastruttura fondamentale per Nicosia, Leonforte, Agira, Assoro, Nissoria, Valguarnera e per tutta la Sicilia centrale, i suoi esponenti locali restano in silenzio.

Dove sono i parlamentari, i dirigenti e gli amministratori di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega eletti grazie ai voti di questi territori?

Perché non difendono le comunità che dicono di rappresentare?

Avranno il coraggio di spiegare ai cittadini perché il loro Governo ha deciso di bloccare un’opera essenziale?

Non bastano passerelle, comunicati e promesse in campagna elettorale. Quando c’era da scegliere tra gli interessi della Sicilia interna e gli ordini di partito, hanno scelto Meloni.

La SS117 significa lavoro, sicurezza, turismo, accesso ai servizi e diritto a non essere cittadini di serie B.

Noi continueremo a batterci per completarla. Loro dovranno assumersi davanti ai siciliani la responsabilità politica di questo voto vergognoso.

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