Sperlinga: il 19 agosto la PFM in concerto

PFM – PREMIATA FORNERIA MARCONI A SPERLINGA

Il 19 agosto portiamo a Sperlinga una delle band che ha scritto la storia della musica italiana.

Nella suggestiva cornice di Piazza Castello, la PFM arriva con “Doppia Traccia Tour”: un viaggio tra i grandi successi della Premiata Forneria Marconi e lo straordinario repertorio di PFM canta De André.

📅 19 agosto 2026 | ore 21:30

📍 Piazza Castello – Sperlinga (EN)

Organizzazione: Georgia Lo Faro Eventi e DalVivo in collaborazione con il Comune di Sperlinga.

Una notte di rock, poesia e grande musica, in uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia.

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