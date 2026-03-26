Un Governo regionale immobile, confuso e povero di idee, mentre vecchie e nuove emergenze affliggono la Sicilia: dai danni del maltempo all’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, dal disagio sociale dilagante alla sanità al collasso.

Mentre il centrodestra si occupa solo di spartizione di poltrone e Schifani dopo quattro mesi non riesce a nominare gli Assessori delle autonomie locali e della famiglia, gli scandali giudiziari colpiscono la sua maggioranza e i vertici della burocrazia regionale.

E in questo scenario di degrado politico e morale non si riescono a spendere i fondi del PNRR e molte delle risorse extra regionali (PR Fesr, FSC, FSE Plus) rimangono impantanate nelle maglie della burocrazia regionale senza creare alcun impatto a livello economico e sociale.

Nei giorni scorsi sono intervenuto in Assemblea Regionale Siciliana per denunciare questo stato di stallo.

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