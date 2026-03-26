Nel cuore più profondo della Sicilia, dove le tradizioni si intrecciano con un forte senso di comunita’, prende vita un progetto che riesce a trasformare un gesto semplice in un potente strumento di rinascita:

“Il valore di un abbraccio”.

Promosso dalla Confraternita del Sacro Cuore di Gesù di Enna, in sinergia con l’Istituto Alberghiero Federico II di Enna, questo percorso umano e sociale si distingue per la sua capacità di andare oltre l’assistenza, per entrare nel terreno più autentico della relazione.

Perché un abbraccio, oggi più che mai, non è un gesto scontato.

È linguaggio universale, è riconoscimento reciproco, è contatto che abbatte distanze fisiche ed emotive.

È il primo ponte tra due solitudini.

All’interno di un istituto penitenziariodi Enna, dove il tempo sembra sospeso e le emozioni spesso trattenute, l’abbraccio assume un valore ancora più potente.

Diventa carezza negata, presenza ritrovata, calore che rompe il gelo della separazione.

È memoria di ciò che si è stati e speranza di ciò che si può ancora diventare.

È in questo contesto che, oggi 26 marzo, il progetto raggiunge uno dei suoi momenti più significativi: il pranzo di Pasqua condiviso tra i detenuti e le loro famiglie.

Non un semplice evento conviviale, ma un’esperienza profondamente simbolica e trasformativa.

Sedersi allo stesso tavolo significa ristabilire ruoli, ricostruire dialoghi interrotti, restituire dignità alle relazioni.

Significa permettere a un padre di tornare, anche solo per qualche ora, a essere padre.

A un figlio di sentirsi figlio, senza il filtro delle sbarre.

In questo scenario, l’Istituto Alberghiero Federico II guidato dalla Preside Rosaria Di Prima diventa protagonista attivo di un’educazione che va oltre le aule.

Gli studenti, guidati dai docenti, hanno preparato il pranzo con competenza e sensibilità, trasformando ogni piatto in un gesto di accoglienza.

La cucina si fa così linguaggio emotivo, capace di trasmettere calore, cura e rispetto.

Ogni portata racconta attenzione.

Ogni profumo evoca casa.

Ogni sapore diventa memoria condivisa.

“Il valore di un abbraccio” si afferma quindi come un progetto che educa tutti:

chi lo riceve e chi lo costruisce.

Insegna che la pena non può e non deve cancellare l’umanità.

Che il reinserimento passa anche attraverso il recupero dei legami affettivi.

Fondamentale è stato il contributo della direzione dell’istituto penitenziario diretto dal Dr Ignazio Santoro , che ha accolto e sostenuto l’iniziativa con sensibilità e visione.

Un sentito ringraziamento va al Direttore del carcere, per aver reso possibile questo momento di straordinaria umanità.

Al Dirigente di polizia penitenziaria Carlo Di BLASI PETRANTONI per la collaborazione attenta e concreta.

Un grazie agli educatori, custodi quotidiani di percorsi di crescita e cambiamento.

E a tutte le guardie penitenziarie, che con professionalità e senso del dovere garantiscono non solo sicurezza, ma anche condizioni di dignità.

In un’epoca in cui il contatto umano rischia di diventare sempre più raro, questo progetto ci ricorda qualcosa di essenziale:

un abbraccio può curare ferite invisibili.

Può ricostruire fiducia.

Può accendere speranza.

E, anche solo per un giorno, può restituire libertà a chi vive nella restrizione.

È questo il vero valore di un abbraccio: non un gesto, ma un atto rivoluzionario di umanità

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