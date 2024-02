On. Fabio Venezia sulla strada Nord – Sud “Il governo regionale finanzi i 2 lotti da Nicosia allo svincolo di Mulinello”

Nei giorni scorsi ho preso parte all’incontro sulla SS 117 “Nord-Sud” convocato dalla Prefettura di Enna su sollecitazione dei sindaci del territorio, che hanno sottoscritto un documento unitario sulla questione. In presenza dei vertici di Anas, degli Assessori regionali delle Infrastrutture e del Territorio e dell’ambiente, dei parlamentari e degli amministratori locali del territorio ennese abbiamo discusso sui lavori in corso e sul progetto di completamento di questa importante arteria stradale della Sicilia interna. Ho chiesto al Governo regionale di finanziare almeno due lotti funzionali del tratto che collega Nicosia sud con lo svincolo di Mulinello con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Nei prossimi giorni depositeremo insieme ad altri parlamentari del territorio un apposito atto parlamentare per impegnare il Governo regionale in questa direzione.

