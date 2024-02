L’ON. ELIANA LONGI SUL VERTICE SULLA VIABILITA’

PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI ENNA

“Venerdì 8 febbraio ho partecipato al vertice istituzionale presso la Prefettura di Enna, sulla viabilità. Ringrazio la dottoressa Maria Carolina Ippolito per il suo prezioso lavoro di coordinamento e promozione di questa importantissima riunione. La viabilità, locale e statale necessita oggi nel Centro Sicilia di interventi significativi, dopo decenni di incuria e mancanza di fondi appropriati”, ha affermato l’Onorevole Eliana Longi.

Presenti anche gli Assessori regionali Alessandro Aricò e Elena Pagana e il Sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata. Tra gli argomenti affrontati insieme ai vertici dell’Anas, vi è il completamento della Nord-Sud, la statalizzazione della strada provinciale che collega Dittaino a Valguarnera, la sp4 e l’apertura del bivio autostradale di Ferrarelle, sia in entrata che in uscita.

“La nostra attenzione è focalizzata anche sul recupero delle strade comunali e provinciali, che spesso versano in cattivissime condizioni”, ha concluso la parlamentare ennese.

