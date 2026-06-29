On Fabio Venezia: L’impegno per riportare in Sicilia il patrimonio storico-artistico della nostra terra continua

Apprendiamo con soddisfazione che il celebre dipinto “Ecce Homo” di Antonello da Messina presto verrà esposto negli spazi espositivi di Palazzo Abatellis a Palermo.

Nei mesi scorsi ci siamo battuti affinché l’opera antonelliana messa all’asta a New York fosse acquistata dal Ministero della Cultura ed esposta in Sicilia.

L’impegno per riportare in Sicilia il patrimonio storico-artistico della nostra terra continua. Nelle settimane scorse abbiamo presentato appositi atti parlamentari ed emendamenti per con sentire all’Assessorato regionale dei beni culturali di acquistare il “Ritratto di giovane santo” di Antonello da Messina e il “Giudizio universale” del Beato Angelico.

Pagina Facebook Fabio Venezia

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