Chi segue questa rubrica sa che da anni parliamo della crisi climatica come della vera

emergenza della nostra epoca. Non vederla significa correre verso il disastro. E sappiamo

anche che Il cosiddetto sovra riscaldamento europeo sta causando nel nostro continente un

aumento delle temperature medie doppio, o quasi, rispetto al resto della fascia temperata

del pianeta. Eppure tutto questo viene sistematicamente dimenticato appena passa l’estate,

come se nulla fosse stato.

Si può e si deve agire: sia a livello globale, anche se è difficile, ma pure a livello locale, ed è

molto più semplice, curando gli agroecosistemi, diffondendo la copertura arborea, gestendo

le risorse idriche. Ma è importante essere chiari: se è vero che dobbiamo imparare a

coesistere con dei cambiamenti ormai irreversibili, è pur vero che se non diminuiscono le

emissioni di gas serra, i cambiamenti saranno talmente violenti che molti luoghi del pianeta

non saranno più realmente vivibili.

Ciò premesso, passando alla cronaca di questi giorni, tengo a sottolineare per l’ennesima

volta che la Sicilia, almeno in questa occasione, è stata quasi totalmente risparmiata dalle

anomalie più estreme e, al massimo, abbiamo avuto solo alcuni giorni con 2-3 gradi sopra la

media, che non sono pochi ma rientrano in un quadro di variabilità abbastanza normale. È

stato solo un caso, ma è stato così. A me non piace gridare al lupo, bisogna essere rigorosi

se si vuole essere credibili.

Previsioni.

Oggi e domani, nel contesto termico che abbiamo già discusso, la probabilità di temporali

pomeridiani aumenterà nuovamente, con fenomeni più diffusi e intensi. Seguiremo la

situazione come sempre.

Confermato che il cambiamento, con l’arrivo di correnti fresche e nuovi fenomeni, si

affermerà il 3 luglio, ma già dalla sera di giovedì 2 luglio ne avremo le avvisaglie. Ne

riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerc

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