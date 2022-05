Nuovo triennio di sfide per gli archeologi italiani

Il 28 maggio 2022, nella prestigiosa sede dell’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis a Roma si è svolto il VI Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Archeologi.

Quest’ultimo Congresso ha visto la partecipazione ottantasette delegati regionali – eletti in decine di assemblee pre-congressuali che si sono svolte in tutta Italia – in rappresentanza degli archeologi italiani, riuniti in Assemblea per delineare le linee programmatiche del prossimo triennio ed eleggere il Presidente Nazionale e tutte le cariche associative.

Nella prima parte della giornata, dalle ore 9 alle 11.30, si è svolta una intensa tavola rotonda tematica dedicata al tema della “Professione dopo la formazione: ruoli e competenze”, che ha voluto ribadire quanto fondamentali siano la formazione e l’aggiornamento permanente del professionista archeologo per affrontare le sfide che la pratica professionale pone, in qualsiasi ambito l’archeologo si trovi ad operare. Dopo i sentiti saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura del Comune di Roma Miguel Gotor, si sono confrontati in modo aperto e propositivo esponenti della formazione universitaria e post – universitaria insieme ai rappresentanti delle professioni, in un dibattito denso di stimoli e significato hanno fatto il punto della situazione e gettato basi per futuri dialoghi costruttivi

il Presidente Nazionale ANA Alessandro Garrisi, Federico Marazzi dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e Responsabile Master APRI; Francesca Sogliani dell’Università della Basilicata e Direttrice della Scuola di Specializzazione Beni Archeologici di Matera, Francesco Monticelli Responsabile Ufficio Studi di Confprofessioni, Giuseppina Manca di Mores docente all’Accademia di Belle Arti “M. Sironi” di Sassari e riconfermata Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell’ANA. Dei temi comuni e trasversali sono stati ribaditi con chiarezza: l’urgenza di una formazione globale e trasversale per il professionista archeologo, la formazione e l’aggiornamento permanente, il ruolo centrale delle associazioni professionali nella corretta formazione dei nuovi professionisti (tanto nel settore pubblico, quanto in quello privato), la necessità di dialogo interministeriale tra MUR e MIC che metta al centro il lavoro come esito di tutti i livelli della formazione universitaria, la necessità per l’archeologo di conoscere i meccanismi ed il funzionamento della professione per poterla svolgere al meglio.

A termine della tavola rotonda sono state conferite due tessere di Socio Onorario ANA al Professore Federico Marazzi e alla Professoressa Francesca Sogliani con la seguente motivazione: “Per l’impegno a favore dello sviluppo e del miglioramento della professione dell’archeologo in Italia, attraverso un’azione costante e puntuale nell’ambito della formazione accademica. Per la vicinanza all’ANA, alle sue azioni e per la partecipazione alle iniziative a favore degli archeologi italiani”.

A seguire si sono svolti i lavori Congressuali dell’ANA, che ad ogni triennio convoca in assise i propri rappresentanti e delegati per discutere le proposte e le mozioni su come indirizzare l’azione dell’associazione e su quali direttrici sviluppare gli obiettivi statutari e professionali.

Il Congresso si è articolato intorno all’esame dell’accelerazione dell’evoluzione della professione di archeologo in Italia conseguente ai cambiamenti nella società e alle nuove introduzioni normative.

Se grazie all’introduzione del DM 244/2019 sono stati riconosciuti e perimetrati nuovi e più vasti orizzonti professionali e specialistici per gli archeologi, si deve riconoscere che diventano cruciali e preponderanti la formazione e il lifelong learning, l’ampliamento degli ambiti lavorativi a cui oggi può adire un archeologo delineano una professione molto diversa da quella di non più di 20 anni fa. Una professione sempre più tecnica che ha spinto l’ANA a rappresentare queste nuove istanze in molteplici tavoli istituzionali e attraverso colloqui con i differenti contractor e diversi stakeholders alla luce dei piani e delle metodiche attuative per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’esito dei lavori congressuali ha visto la rielezione all’unanimità di Alessandro Garrisi in veste di Presidente Nazionale, che guiderà la nostra Associazione anche nel prossimo triennio.

“Poter guidare l’ANA per altri tre anni è innanzitutto un grandissimo onore”, dichiara il Presidente Nazionale Alessandro Garrisi, che prosegue: “La nostra associazione professionale è quanto di più simile esista oggi in Italia ad un ordine professionale degli archeologi, unica a rappresentarli realmente tutti, a prescindere dall’ambito nel quale esercitato la propria professione. Il nostro impegno nei prossimi tre anni è quello di lavorare per stabilizzare tutto l’ecosistema professionale dell’archeologia in Italia, consentendo ad ogni archeologo, pubblico o privato, libero professionista o associato in impresa, ministeriale o accademico, di poter svolgere con soddisfazione scientifica ed economica quello che resta un lavoro meraviglioso per il quale si richiede un’altissima qualificazione”.

Il Direttivo Nazionale riunito già in prima seduta, subito dopo l’elezione presidenziale, ha eletto le Cariche Nazionali e gli Organi dell’Associazione Nazionale Archeologi.

