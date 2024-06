Un agronomo nominato direttore del Parco archeologico di Morgantina e Villa Romana del Casale! Certe cose possono succedere solo in Sicilia!

A distanza di quattro mesi dal pensionamento del vecchio direttore avevamo chiesto, attraverso un’interrogazione parlamentare, di procedere urgentemente alla nomina del nuovo scegliendo un profilo idoneo all’importanza e al prestigio del Parco che è anche un sito UNESCO. Prendiamo atto che per l’ennesima volta a prevalere sono state logiche di lottizzazione politica e non scelte di ampio respiro e di competenza. L’ennesima mortificazione per la Sicilia e per il suo straordinario patrimonio culturale.

On Fabio Venezia

