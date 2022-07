NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB PER L’UNESCO DI ENNA

Nel tardo pomeriggio del 30/06/2022 si è insediato il nuovo consiglio direttivo del Club per l’UNESCO di Enna.

La riunione si è tenuta presso i locali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Enna. Il Consiglio Direttivo ha riconfermato all’unanimità la Presidente Marcella Tuttobene Virardi e la vicepresidente Marina Taglialavore.

Sono stati neo eletti la segretaria Tiziana Campisi ingegnere e docente dell’Università Kore di Enna e il tesoriere William Tornabene, architetto libero professionista.

Il consiglio si avvarrà inoltre dei consiglieri Paolo Totò Bellone che dal 2019 ricopre anche la carica di consigliere nazionale della Ficlu (Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’UNESCO) , Annamaria Bonsangue, docente in pensione e Stefania Burgo segretaria del suddetto ordine professionale.

L’ Unesco è l’ Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura ed il Club per l’Unesco di Enna si occupa e promuove tali temi attraverso la realizzazione di concorsi nelle Scuole di ogni ordine e grado , la promozione della ricerca e anche la tutela e diffusione del patrimonio artistico , archeologico ed architettonico.

Nei prossimi mesi il Club si adopererà per le attività afferenti il ventennale di club in collaborazione con Enti e Associazioni di Enna e provincia.

