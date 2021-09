NUOVA SEDE PER LA MATTROINA HANDBALL E GD SICILIA A TROINA.

La Mattroina Handball e l’associazione GD Sicilia (Giovani Diabetici Sicilia) hanno inaugurato una nuova sede a Troina.

Grazie alla disponibilità dell’onorevole Elena Pagana (nella foto con Francesco Andolina) che ha dato la possibilità alle due associazioni troinesi di avere a disposizione dei locali dove poter riunire i propri tesserati e organizzare anche dei momenti di aggregazione extra-sportiva. L’A.G.D. Sicilia costituita nel 1994, per volontà, costanza, ed impegno di un gruppo di genitori, rappresenta un importante riferimento per le famiglie e i giovani che condividono “la condizione di diabete giovanile” e allo stesso tempo per divulgare ed informare del problema. Varie sono le iniziative promosse tra le quali: Campi Scuola – per bambini e giovani diabetici; Incontri con le famiglie dei giovani con diabete, al fine di condividere le singole esperienze degli associati; Sostegno psicologico dove la qualità di vita dei giovani con diabete è fortemente influenzata da fattori psicologici determinati dall’impatto con la patologia diabetica e le sue possibili complicanze; Convegni e manifestazioni sportive in tutto il territorio siciliano.

“Siamo ovviamente contenti di poter avere a nostra disposizione una sede – evidenzia Francesco Andolina tecnico della Mattroina – saranno i locali che i nostri ragazzi e ragazze utilizzeranno per incontrarsi, studiare fare giochi di società e preparare insieme ai tecnici le gare sportive che li attendono, ma anche per organizzare varie attività sociali e culturali che oramai portiamo avanti da qualche anno”.

