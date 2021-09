Nuoto: continua la preparazione per il settore agonistico della Fenice Nuoto

Stagione 2021/22

Sfruttando il bel tempo e gli spazi all’aperto, continua la preparazione atletica a secco e in acqua del team agonistico de La Fenice che nella stagione passata ha fatto registrare numeri incredibili. Ii 14 atleti, nella stagione 2020/21 hanno conquistato:

– 4 qualificazioni per Roma2021, Campionato italiano di categoria FIN

– 2 piazzamenti fra i primi 15 atleti italiani in 2 specialità di categoria

– 4 qualificazioni per i campionati Italiano assoluti di fondo FIN

– 3 convocazioni nella rappresentativa FIN al trofeo delle regioni

– 34 medaglie ai campionati regionali FIN in vasca

– 9 titoli regionali di nuoto

– 8 medaglie ai campionati regionali in acque libere.

– 11esimo posto nella classifica regionale di nuoto

Un grande progetto e investimento di qualità sui nostri giovani atleti che si sono dimostrati fra i migliori in Sicilia e in Italia.

Visite: 48