NISSORIA NELLA RETE DEI MUSEI COMUNALI

Nel marzo 2024 com delibera di giunta a firma degli assessori Giovanni Di Manno, Grazia Maria Altavilla ed Elena Rinaldi, abbiamo aderito alla costituente “Rete dei musei comunali della Sicilia” promossa da ANCI Sicilia.

Oggi 30 novembre l’ANCI Sicilia ha presentato il progetto della Rete dei Musei Comunali con l’evento dal titolo “A Cielo Aperto. Sicilia Paesaggio Museale”

Presenti i sindaci, referenti dei musei, stakeholder e rappresentanti delle istituzioni che hanno promosso e sostenuto l’iniziativa. Tra questi Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia, Gaetano Galvagno, presidente dell’ARS, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale dei Beni culturali, e Alessandra Priante, presidente ENIT.

Non è stato solo un momento celebrativo, ma anche di confronto con le istituzioni sul tema della cultura come leva per lo sviluppo socio-economico sostenibile dei Comuni.

Il nostro Museo, dopo i lavori di ristrutturazione della sede, verrà riqualificato e riaperto al pubblico, nel frattempo stiamo lavorando alla sua valorizzazione seguiti proprio da ANCI Sicilia.

Al nostro Comune, insieme ad altri 80 comuni della Sicilia, a fine giornata è stata consegnata la targa della Rete dei Musei Comunali.

Sempre a lavoro per la nostra comunità

Il Sindaco

Rosario Colianni

