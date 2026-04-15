“Siamo totalmente fiduciosi nel fatto che il presidente Schifani dimostrerà non solo la propria estraneità rispetto a qualunque responsabilità per la frana di Niscemi, ma soprattutto potrà dimostrare di avere lavorato, fin dal suo insediamento e in tutta la Sicilia, contro il dissesto idrogeologico e per la prevenzione dei rischi, per la tutela della vita umana e dei beni.

Proprio quello che è un atto dovuto da parte della Procura della Repubblica sarà il modo per dimostrare il buon lavoro svolto dal governo regionale in questa legislatura e per confermare come il presidente e tutta la struttura regionale si siano attivati immediatamente per dare la necessaria assistenza e, per quanto di competenza dell’attuale governo, per prevenire ogni rischio alla popolazione.”

Lo dichiara a nome dei deputati regionali di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana il capogruppo Stefano Pellegrino.

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