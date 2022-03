Nell’ambito dell’iniziativa di BCsicilia “30 libri in 30 giorni” si presenta on line il volume “Ex-voto d’Italia”

Organizzato da BCsicilia in collaborazione con l’Università di Torino, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta on line, lunedì 28 marzo 2022 alle ore 17,30, il volume di Renato Grimaldi “Ex-voto d’Italia. Strategie di comportamento sociale, per grazia ricevuta”. Dopo l’introduzione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, sono previsti gli interventi di Maria Teresa Di Blasi, Storica dell’Arte e Presidente della Sede di Catania di BCsicilia, e Renato Grimaldi, Docente di Metodologia della Ricerca sociale presso l’Università di Torino.

L’incontro si terrà sulla Piattaforma Google Meet. Link per partecipare: https://meet.google.com/dic-hfzr-owk. Volume in Open Access (scaricabile gratuitamente dal sito della FrancoAngeli). Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 – Fb BCsicilia Tw BCsicilia.

Quarantacinque anni di lavoro accademico – ripercorsi in una corposa Introduzione – sono condensati in questo libro plasmato dall’intreccio di metodi quantitativi e qualitativi che interagiscono tra di loro (mixed methods), guidati da un modello di attore sociale, pensato e progettato da Luciano Gallino negli anni Ottanta.

Il volume è suddiviso in quattro parti. La prima colloca l’ex-voto nella storia dell’arte ed enuncia le teorie, principalmente sociologiche e semiologiche, che hanno costituito i riferimenti dell’intero lavoro. La seconda affronta il tema del santuario come terreno sacralizzato – per lo più da apparizioni mariane – e luogo d’elezione per la custodia degli ex-voto. La terza parte illustra le scelte di metodo che hanno consentito di osservare e rilevare, analizzare e interpretare l’oggetto ex-voto. La quarta, infine, dà conto di elaborazioni e analisi effettuate su 10.000 ex-voto italiani fotografati e schedati nel lungo periodo di lavoro sul campo.

I dati raccolti ci parlano dello stretto rapporto tra cielo e terra, tra straordinario e quotidiano, tra fede e scienza, rimarcato dagli innumerevoli episodi di pietà che consentono di ripercorrere la Storia e di coglierne le trasformazioni, partendo dalla vita vissuta di migliaia di protagonisti. Le tavolette votive dipinte si rivelano infatti un eccezionale vettore per riprodurre e trasmettere i valori della comunità: famiglia, patria, lavoro, cura degli animali e del territorio, uso dei mezzi di trasporto e delle vecchie e nuove tecnologie. Negli ex-voto si snodano i cicli della vita e delle stagioni e l’impatto su di essi di piccole e grandi catastrofi naturali o sociali che si ripresentano nel tempo con regolarità impressionante, trovandoci purtroppo ogni volta impreparati. Nell’affrontare rischi e calamità di ogni genere, donne e uomini degli ex-voto rivolgono – con grande dignità – lo sguardo verso l’alto, chiedendo di sopravvivere, persistere e replicarsi quali entità biologiche ed entità culturali. La lunga sequenza di eventi narrati negli ex-voto costituisce una sorta di dna della nostra nazione, indispensabile per dare forma al futuro del Paese. Anche per questo motivo, gli ex-voto dipinti devono essere rilevati, schedati, conservati, protetti, valorizzati, studiati e portati all’attenzione del grande pubblico, come questo volume si propone.

Renato Grimaldi insegna Metodi avanzati della ricerca sociale presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino. È stato preside di Facoltà, direttore di Dipartimento e direttore di Scuola. Svolge attività di ricerca nel Laboratorio di simulazione del comportamento e robotica educativa «Luciano Gallino».

Visite: 60