Morto Nino Strano, il cordoglio del presidente Schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime il cordoglio personale e della giunta di Palazzo d’Orleans per la morte dell’ex assessore regionale ed ex parlamentare nazionale, Nino Strano.

«Un pensiero di affettuosa memoria – afferma il presidente – a un esponente politico che amava fortemente la sua terra. Grati anche per il suo contributo alla vita culturale e alle politiche del turismo della Sicilia».

