Mondiali di Wakeboard: l’Italia torna protagonista
2026.02.06
DAL 3 AL 8 AGOSTO IL LAGO DEL SALTO OSPITERÀ I CAMPIONATI DEL MONDO 2026
L’Italia si prepara ad accogliere il gotha del wakeboard internazionale. Dal 3 al 8 agosto, infatti, il nostro Paese
ospiterà i Campionati del Mondo di Wakeboard 2026.
L’evento sarà curato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard (con la sua società Fissw
Servizi), sotto l’egida del CONI e della IWWF – International Waterski & Wakeboard Federation.
A fare da cornice sarà il Lago del Salto, il più grande lago artificiale del Lazio, nella provincia di Rieti: Borgo
San Pietro sarà il cuore pulsante e la base logistica del Mondiale. Non è la prima volta che l’Italia ospita un
mondiale di wakeboard, 4 anni fa l’ultima edizione italiana, organizzata sempre al Lago del Salto nel 2022.
Malibu Boats sarà la barca ufficiale dell’evento.
Claudio Ponzani
PRESIDENTE FISSW
Siamo onorati di ospitare e organizzare ancora una volta il Campionato del mondo di wakeboard. La magia
del Lago del Salto, luogo a me molto caro, farà brillare ancora di piú le gesta dei piú forti wakeboarder del
pianeta. Il wakeboard è una disciplina che ha regalato all’Italia tanti successi e medaglie importanti, e per
questo ci impegneremo per offrire agli atleti e agli appassionati un’esperienza unica e indimenticabile in un
luogo speciale per bellezza e accoglienza.”Josè Antonio Perez Priego
PRESIDENTE IWWF
“Sono lieto di tornare in Italia per i Campionati Mondiali di Wakeboard IWWF 2026 e di dare nuovamente il
benvenuto alla comunità mondiale del wakeboard a Rieti. Questa sede ha già dimostrato la sua capacità di
ospitare un campionato di livello mondiale, offrendo un ambiente e condizioni eccezionali che consentono
agli atleti di esprimersi al meglio. Supportati dalle onde di livello mondiale fornite da Malibu Boats, i Campio-
nati offriranno un ambiente in cui prestazioni d’élite e una competizione leale potranno davvero brillare. Non
vedo l’ora di dare il benvenuto ad atleti, squadre, dirigenti e fan da tutto il mondo per quello che promette di
essere un evento memorabile e altamente competitivo”.