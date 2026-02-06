Mondiali di Wakeboard: l’Italia torna protagonista

2026.02.06

DAL 3 AL 8 AGOSTO IL LAGO DEL SALTO OSPITERÀ I CAMPIONATI DEL MONDO 2026

L’Italia si prepara ad accogliere il gotha del wakeboard internazionale. Dal 3 al 8 agosto, infatti, il nostro Paese

ospiterà i Campionati del Mondo di Wakeboard 2026.

L’evento sarà curato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard (con la sua società Fissw

Servizi), sotto l’egida del CONI e della IWWF – International Waterski & Wakeboard Federation.

A fare da cornice sarà il Lago del Salto, il più grande lago artificiale del Lazio, nella provincia di Rieti: Borgo

San Pietro sarà il cuore pulsante e la base logistica del Mondiale. Non è la prima volta che l’Italia ospita un

mondiale di wakeboard, 4 anni fa l’ultima edizione italiana, organizzata sempre al Lago del Salto nel 2022.

Malibu Boats sarà la barca ufficiale dell’evento.

Claudio Ponzani

PRESIDENTE FISSW

Siamo onorati di ospitare e organizzare ancora una volta il Campionato del mondo di wakeboard. La magia

del Lago del Salto, luogo a me molto caro, farà brillare ancora di piú le gesta dei piú forti wakeboarder del

pianeta. Il wakeboard è una disciplina che ha regalato all’Italia tanti successi e medaglie importanti, e per

questo ci impegneremo per offrire agli atleti e agli appassionati un’esperienza unica e indimenticabile in un

luogo speciale per bellezza e accoglienza.”Josè Antonio Perez Priego

PRESIDENTE IWWF

“Sono lieto di tornare in Italia per i Campionati Mondiali di Wakeboard IWWF 2026 e di dare nuovamente il

benvenuto alla comunità mondiale del wakeboard a Rieti. Questa sede ha già dimostrato la sua capacità di

ospitare un campionato di livello mondiale, offrendo un ambiente e condizioni eccezionali che consentono

agli atleti di esprimersi al meglio. Supportati dalle onde di livello mondiale fornite da Malibu Boats, i Campio-

nati offriranno un ambiente in cui prestazioni d’élite e una competizione leale potranno davvero brillare. Non

vedo l’ora di dare il benvenuto ad atleti, squadre, dirigenti e fan da tutto il mondo per quello che promette di

essere un evento memorabile e altamente competitivo”.

