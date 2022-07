“MITO- Esperienza immersiva Digital & Street Art Festival”. Il mito del “Ratto di Proserpina” si trasforma e diventa suggestione digitale con il videomapping al Museo del mito. Continuano sino a sabato gli eventi gratuiti tra dj set, concerti e la mostra di Gesualdo Prestipino.

Buona accoglienza di pubblico per “MITO- Esperienza immersiva Digital & Street Art Festival”percorso che si muove tra il quartiere Lombardia, il Museo del Mito e via della Cittadella, ideato da “360 Startup” associazione di promozione sociale di cui è presidente Stefano Iannello, realizzato grazie alle somme del Bilancio Partecipato 2021 del Comune di Enna, da cui ha ottenuto il patrocinio e la collaborazione dell’ufficio eventi ha l’obiettivo di promuovere la storia e cultura della città in un’ottica di “city brand.” Il progetto è stato il più votato dai cittadini ennesi tra le proposte per accedere alle somme del bilancio partecipato.

A realizzare la settimana che cambia il modo di vivere il mito per eccellenza quello del “Ratto di Proserpina”, Wol-Urban Regeneration, che giunge quest’anno alla terza edizione, e sono partiti anche i progetti di video mapping del collettivo Pixel Shapes : “ L’intenzione che il collettivo video Pixel Shapes – spiega Simone Scarpello- vuole raggiungere tramite il progetto Mito Esperienza Immersiva, è quello di creare una rete artistica e sociale grazie alla potenza dell’arte e delle nuove tecnologie digitali. Artisti rinomati e riconosciuti in ambito internazionale, artisti del territorio ennese e ragazzi diversamente abili, inseriti in un unico contenitore artistico, un viaggio immersivo che lascia volutamente libera espressione e creatività ad ognuno di loro.” Ancora prosegue Scarpello: “Il viaggio inizia con l’opera realizzata dai ragazzi diversamente abili che grazie alla collaborazione della Cooperativa Contea hanno realizzato dei disegni che raffigurano la storia del Mito. A seguire Mito Digital Art Open Call, dove artisti digitali, dalla grafica all’illustrazione, dalla street art alla video art, sono stati invitati ad esprimere il loro punto di vista artistico raffigurante il Mito. L’ultimo lavoro, Mito Digital Artist è un viaggio immersivo suddiviso in 4 capitoli che racconta la storia del Mito in chiave sperimentale, ad ogni studio è stato assegnato un capitolo, che rispecchiasse al meglio lo stile creativo dello studio stesso.” Si inizia quindi con “Dea della Terra, realizzato da Inzist Studio, di Barcellona (Spagna), che studia la tematica della natura con riferimenti naturali del Lago di Pergusa (l’ambientazione de “Il ratto di Proserpina”). Il secondo capitolo, Kore, realizzato da Studio Leandro Summo, raffigura Il Ratto di Proserpina con elementi visivi che richiamano le sculture di Gian Lorenzo Bernini. Nel terzo capitolo, dal titolo Insórte, realizzato dallo studio italiano Kanaka, ci si ritrova catapultati negli inferi, in una chiave sperimentale e moderna, con elementi visivi riconducibili al racconto del Mito, come i famosi chicchi di melograno. Per concludere il quarto capitolo: La nascita delle quattro stagioni, realizzato da Momap Studio di Valencia (Spagna), che tramite l’utilizzo di colori differenti e corpi che si muovono nello spazio, raffigura l’inverno con il colore Nero, la primavera con il verde, l’estate con il rosso e l’autunno con il marrone.”

Mentre va avanti il cambio volto di una parte di Enna con gli street artist : Ligama e Ruce che stanno lavorando separatamente in via della cittadella ed al “Museo del Mito”, resta aperta al pubblico sino a sabato la mostra dei bronzetti dello scultore Gesualdo Prestipino al “Museo del Mito.”

Spazio anche alla musica con il supporto di Bedda Radio che si occuperà dei Dj set e concerti che si terranno sempre nell’area compresa tra il museo del mito e la rocca di Cerere.Questa sera dalle20 Live set del collettivo Alpa XCIV, mentre domani sarà la volta di Koogel. Venerdì 15 luglio alle 19 Francesca Incudine in concerto con “canzoni come semi sparsi al vento” alle 22 il live set di Gaetano Fontanazza,ed alle 23 Salvatore Leonardo con “online vinil selezioni”. Sabato 16 alle 19 il concerto del duo Thele con Giuseppe Andolina (voce) e Giuseppe Rizza (chitarra classica sette corde), alle 22 live set del collettivo Alpa XCIV, alle 23 Dj set di Angelo Vaccaro.

