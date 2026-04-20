GANGI, VISITA DEL “CLUB AUTO X 1/9”

Gangi, 20 Aprile 2026

Oltre trenta equipaggi provenienti da tutta la Sicilia, dalla Calabria, dal Lazio e perfino dal Belgio, sabato scorso, hanno raggiunto Gangi in occasione della tappa del “Club Auto X 1/9”, lo storico sodalizio che vanta più di trent’anni di attività dedicata alla valorizzazione delle vetture sportive e d’epoca.

A guidare il gruppo il presidente Ferdinando Costantino, che ha scelto il Borgo dei Borghi come scenario privilegiato per una giornata all’insegna del motorismo, della cultura e dell’accoglienza. Ad organizzare la visita cittadina il socio Rosario Dinolfo.

L’arrivo degli equipaggi è stato accolto dal sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, che insieme all’amministrazione comunale ha dato il benvenuto ai partecipanti sottolineando il valore turistico e identitario di iniziative capaci di unire passione, storia e promozione del territorio.

Dopo l’accoglienza è seguita una visita tra i monumenti e i luoghi simbolo del centro storico, occasione per far conoscere ai visitatori la ricchezza artistica e architettonica di Gangi. Il “Club Auto X 1/9” domenica ha anche partecipato al raduno di auto e moto d’epoca che si è svolto a Petralia Soprana denominato “Primo memorial Domenico Gulino”.

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