Med.Mez, CNA Enna, Consorzio Kore Siciliae e Istituto Confucio presentano “I Care China”: un ponte tra Sicilia e Oriente
Med.Mez, CNA Enna, Consorzio Kore Siciliae e Istituto Confucio presentano “I
Care China”: un ponte tra Sicilia e Oriente
Martedì 7 luglio, presso l’Istituto Confucio dell’Università Kore, MED.mez, CNA Enna e
l’Istituto Confucio presenteranno l’innovativa iniziativa strategica per il territorio.
Martedì 7 luglio 2026, dalle ore 15:30 alle ore 17.00, presso i locali dell’Istituto Confucio dell’Uni-
versità Kore di Enna, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “I Care China”, un innovativo
progetto di comunicazione interculturale e promozione economica nato nel cuore della Sicilia.
L’iniziativa è promossa congiuntamente dal Centro Studi Med.Mez., dalla CNA di Enna, dal Con-
sorzio Kore Sicialiae e dall’ Istituto Confucio dell’Università Kore. Il progetto si propone come una
piattaforma strategica e multidimensionale: da un lato, intende valorizzare la comunicazione inter-
culturale come strumento fondamentale per superare le barriere linguistiche e relazionali; dall’altro,
punta a tradurre questo patrimonio di competenze in concrete opportunità di sviluppo e internaziona-
lizzazione per il tessuto economico e imprenditoriale locale. In un mercato globale sempre più inter-
connesso, “I Care China” vuole strutturare un canale sinergico e privilegiato con la realtà cinese,
offrendo alle piccole e medie imprese del territorio gli strumenti conoscitivi e relazionali necessari
per affacciarsi con consapevolezza e competitività verso l’Asia Orientale.
Durante la conferenza verranno illustrati i dettagli operativi del progetto, le tappe delle attività previ-
ste e le modalità con cui le imprese, i professionisti e il mondo accademico potranno beneficiare di
questa collaborazione.