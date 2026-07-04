Med.Mez, CNA Enna, Consorzio Kore Siciliae e Istituto Confucio presentano “I

Care China”: un ponte tra Sicilia e Oriente

Martedì 7 luglio, presso l’Istituto Confucio dell’Università Kore, MED.mez, CNA Enna e

l’Istituto Confucio presenteranno l’innovativa iniziativa strategica per il territorio.

Martedì 7 luglio 2026, dalle ore 15:30 alle ore 17.00, presso i locali dell’Istituto Confucio dell’Uni-

versità Kore di Enna, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “I Care China”, un innovativo

progetto di comunicazione interculturale e promozione economica nato nel cuore della Sicilia.

L’iniziativa è promossa congiuntamente dal Centro Studi Med.Mez., dalla CNA di Enna, dal Con-

sorzio Kore Sicialiae e dall’ Istituto Confucio dell’Università Kore. Il progetto si propone come una

piattaforma strategica e multidimensionale: da un lato, intende valorizzare la comunicazione inter-

culturale come strumento fondamentale per superare le barriere linguistiche e relazionali; dall’altro,

punta a tradurre questo patrimonio di competenze in concrete opportunità di sviluppo e internaziona-

lizzazione per il tessuto economico e imprenditoriale locale. In un mercato globale sempre più inter-

connesso, “I Care China” vuole strutturare un canale sinergico e privilegiato con la realtà cinese,

offrendo alle piccole e medie imprese del territorio gli strumenti conoscitivi e relazionali necessari

per affacciarsi con consapevolezza e competitività verso l’Asia Orientale.

Durante la conferenza verranno illustrati i dettagli operativi del progetto, le tappe delle attività previ-

ste e le modalità con cui le imprese, i professionisti e il mondo accademico potranno beneficiare di

questa collaborazione.

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