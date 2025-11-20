Storie correlate

Caltanissetta, grande successo per la prima della Stagione Nazionale del Teatro Regina Margherita: pubblico entusiasta per Enigma con Peppino Mazzotta

Riccardo Novembre 20, 2025 0

I Grant You Refuge La mostra internazionale su Gaza promossa da Agrigento per la Palestina sabato 22 novembre alle ore 18 al Centro Pier Paolo Pasolini in via Atenea 123, Agrigento

Riccardo Novembre 20, 2025 0

“Presi all’Amo”, il format tv sulla Sicilia del mare raccontata da Alessandro Cecchi Paone sarà presentato il 22 novembre ad Acitrezza

Riccardo Novembre 20, 2025 0

Enti locali : part time involontario, audizione dei sindacati in commissione Bilancio con la richiesta di un fondo per l’incremento orario per i precari storici

Riccardo Novembre 20, 2025 0

Riccardo Novembre 20, 2025 0

Bonus edilizia 2026 in Sicilia: Confartigianato accoglie la proposta e chiede più risorse e procedure semplificate

Riccardo Novembre 20, 2025 0

CRISI IDRICA NEL TRAPANESE: ANTOCI INTERROGA L’UE SUL CASO DEI POZZI DI PARTANNA

Riccardo Novembre 20, 2025 0