Maltempo in Sicilia, il presidente Schifani avvia una ricognizione sugli affidamenti d’emergenza

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in qualità di commissario delegato per la gestione dell’emergenza conseguente agli eventi meteorologici delle scorse settimane, ha inviato una lettera a tutti i sindaci dei Comuni colpiti che hanno avviato lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni subiti. La comunicazione, firmata anche dal responsabile del coordinamento delle attività emergenziali, Duilio Alongi, è indirizzata inoltre agli uffici del Genio civile competenti per territorio e ricorda un obbligo preciso previsto dalla normativa vigente: le imprese che hanno ottenuto lavori in regime di somma urgenza devono essere sottoposte a verifica dei requisiti, anche se l’affidamento è già avvenuto. Lo prevede espressamente l’art. 140, comma 7, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), che consente di agire in emergenza senza attendere i controlli preventivi, ma impone di effettuarli subito dopo.

Le conseguenze di eventuali irregolarità sono chiare: nessun pagamento potrà essere autorizzato prima che le verifiche abbiano avuto esito positivo. Inoltre, nel caso in cui un’impresa risultasse priva dei requisiti di legge, sempre secondo la normativa vigente, la stazione appaltante è tenuta a recedere dal contratto. Per questo, il presidente Schifani chiede a tutti i Comuni interessati di trasmettere agli uffici del Genio civile una relazione dettagliata sugli affidamenti effettuati, con l’indicazione di tutti gli operatori economici coinvolti e delle verifiche avviate. L’obiettivo è garantire che la risposta all’emergenza sia stata non solo rapida, ma anche pienamente conforme alle regole.

