Magliona Motorsport torna in azione nei rally al 12° Terra Sarda

Dopo pista e cronoscalate, il 5-6 ottobre la scuderia sassarese affronta un nuovo impegno nell’isola con due equipaggi: Pisano-Musselli, reduci dal podio dell’Asinara su Skoda Fabia e Carboni-Pisano

Sassari, 2 ottobre 2024. Terzo appuntamento consecutivo nel mondo delle corse per Magliona Motorsport a coronamento di un periodo di attività davvero intenso e su panoramica a 360 gradi. Dopo Vallelunga in pista e Iglesias e Alghero nelle cronoscalate, la scuderia sassarese rivolge di nuovo l’attenzione al mondo rallistico, rimanendo in Sardegna. All’orizzonte, nel weekend del 6 ottobre, c’è il 12° Rally Terra Sarda, dove il sodalizio diretto da Omar Magliona riaccende i motori con due equipaggi schierati al via. All’appuntamento valido come prova del Tour European Rally e della Coppa Rally di Zona 10 arrivano forti del secondo posto assoluto conquistato al Rally dell’Asinara Andrea Pisano e l’esperto navigatore Salvatore Musselli.

L’equipaggio Magliona Motorsport ritorna in azione nell’abitacolo della Skoda Fabia R5 di preparazione Colombi con la quale nel precedente appuntamento disputato si imposero in ben 7 prove speciali su 10 celebrando poi uno strepitoso podio all’esordio su una vettura di classe regina.

La seconda formazione al via comprende invece Pietro Carboni e nel ruolo di navigatore Luca Pisano, il fratello di Andrea. I due condivideranno l’abitacolo della Renault Clio di classe N3 sempre by Colombi e sono reduci anche loro da una preziosa medaglia d’argento, ottenuta sempre all’Asinara in Rally5 ma “a parti invertite”, cioè con Pisano alla guida e Carboni alle note.

Il Rally Terra Sarda 2024 si disputa nel weekend con cerimonia di partenza prevista ad Arzachena sabato alle 13.30 e arrivo finale a Porto Cervo domenica alle 15.20. In mezzo 496,23 chilometri da percorrere in totale, dei quali 72,16 di competizione contro il cronometro, suddivisi nelle 12 prove speciali che compongono l’evento: tre da ripetere due volte sabato (“Arzachena”, “Sant’Antonio di Gallura” e “Tempio Pausania”) e tre da ripetere due volte domenica (“Aglientu”, “Luogosanto” e “Porto Cervo”).

Visite: 39