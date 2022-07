Magliona Motorsport con Mannu al Coppa Città di Lucca

La scuderia sassarese in azione nel weekend in Toscana con l’alfiere di Osilo al rientro in un rally

Sassari, 28 luglio 2022. La scuderia Magliona Motorsport torna protagonista nei rally italiani alla 57^ Coppa Città di Lucca, evento in programma venerdì 29 e sabato 30 luglio con ben 115 equipaggi iscritti. Per la compagine sassarese è il momento anche di tornare a schierare uno dei suoi portacolori “storici”, ovvero Giuseppe Mannu, al rientro nella specialità. Per Mannu, infatti, si tratta del ritorno in gara in un rally dopo oltre 9 mesi. Per quello che sarà dunque anche l’esordio stagionale in questo tipo di competizioni, il pilota di Osilo riparte con al fianco il fido navigatore Massimiliano Frau al volante della Renault Clio di classe R3 preparata dalla Tomauto Sport con la quale nell’appuntamento toscano (valido come quinto round della Coppa Rally di Zona 6) è intenzionato a ritrovare il feeling più efficace in vista dei prossimi appuntamenti casalinghi in terra sarda.

“Quella di Lucca per me sarà una gara molto importante – ha dichiarato Mannu -, il rientro nei rally, dai quali manchiamo dall’ottobre scorso. Di fatto ci sarà utile soprattutto per macinare chilometri sulla macchina e riprendere confidenza con tutti gli automatismi della specialità in vista delle due gare in programma in Sardegna, in particolare il Terra Sarda e il Golfo dell’Asinara.”

“Pizzorne”, “Boveglio” e “Bagni di Lucca”: sono le prove speciali che assegneranno le posizioni assolute e di categoria della 57^ Coppa Città di Lucca. Tre tratti cronometrati che, ripetuti per due volte, garantiranno 65 chilometri di agonismo, con partenza da Via Catalani, di fronte alla sede dell’Automobile Club Lucca, e arrivo al Caffè delle Mura. La gara sarà strutturata in un’intera giornata, con la partenza alle 14.11 di sabato. L’arrivo, programmato per le 21.39, garantirà all’appuntamento una cornice di grande impatto. Ad alzare i toni, nelle fasi successive alle operazioni di verifica, saranno i chilometri “disegnati” per lo shakedown, aperto ai concorrenti dalle ore 16 alle ore 20 di venerdì 29 luglio e ambientato in località Mutigliano.

