Magliona Motorsport a trazione doppia al Rally dell’Asinara

Dopo il trionfo 2025 con Andrea Pisano, la scuderia sassarese torna al via della gara sarda con il driver di Osilo, ancora una volta navigato da Salvatore Musselli sulla Skoda Fabia R5 gommata Pirelli, e aggiunge Marcello Sanna insieme a Luca Pisano con la Peugeot 207 S2000 anch’essa di preparazione Colombi. Appuntamento sulle prove tra venerdì 5 e sabato 6 giugno

Sassari, 3 giugno 2026. Magliona Motorsport ritorna protagonista nel mondo dei rally con due agguerriti equipaggi al via del 31° Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, in programma dal 4 al 6 giugno e valido come secondo round della Coppa Rally di Zona 10 e del Campionato Regionale. La scuderia sassarese riaccende i motori in primis con i campioni in carica di entrambe le serie Andrea Pisano (da sempre portacolori della compagine diretta da Omar Magliona) e Salvatore Musselli. Proprio il pilota di Osilo e l’esperto navigatore di Tempio sono anche i “campioni in carica” del rally di casa, letteralmente dominato nell’edizione 2025 al volante della Skoda Fabia R5 gommata Pirelli e di preparazione Colombi che ripropongo ai nastri di partenza anche quest’anno. I due, inoltre, furono secondi assoluti nel 2024. L’altra formazione “targata” Magliona Motorsport unisce invece Marcello Sanna e il co-driver Luca Pisano, fratello di Andrea, nell’abitacolo della Peugeot 207 S2000, anch’essa gommata Pirelli e sempre seguita dal team Colombi.

Il presidente Omar Magliona dichiara in vista del secondo rally stagionale per la scuderia: “Seguiremo con molta attenzione l’appuntamento dell’Asinara, che ci ha sempre regalato risultati di elevato profilo, in particolare lo scorso anno. Fu un trionfo bellissimo, come lo fu la ‘medaglia d’argento’ conquistata nel 2024. In generale, ora non possiamo che attenderci un’ulteriore prova di rilievo da tutti gli alfieri che con orgoglio portano in gara le insegne della Magliona Motorsport. A loro andrà tutto il nostro sostegno e aldilà del risultato finale un pensiero va a tutte le persone e le realtà che ci supportano anche in questa specialità così seguita e spettacolare”.

Il percorso del Rally dell’Asinara 2026 prevede 73,50 km cronometrati suddivisi in 10 prove speciali (5 da ripetere 2 volte) che si disputano tra venerdì 5 e sabato 6 giugno. Dopo lo shakedown mattutino, venerdì la partenza si tiene a Castelsardo alle 14.30, a precedere i passaggi sulla “Martis-Nulvi” (7,30 km) e sulla classica “San Lorenzo” (7,47 km) a Osilo. Al termine parco chiuso notturno a Sassari e ripresa sabato per affrontare la “Codrongianos” (6,82 km), la “Muros-Ossi” (6,42 km) e la “Usini” (8,73 km), con traguardo finale a Porto Torres alle 16.00.

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