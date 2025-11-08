Storie correlate

Martedì seduta del parlamento siciliano sulla relazione della commissione Antimafia sullo stato della lotta alla criminalità organizzata e della corruzione in Sicilia

Riccardo Novembre 8, 2025

Le cosche mafiose: presidio del territorio e arricchimento illecito.

Riccardo Novembre 7, 2025

Personale della Regione, la giunta autorizza nuovi profili. Messina: «Introduciamo la figura dell’ispettore del lavoro per rafforzare la sicurezza»

Riccardo Novembre 7, 2025

Ultime notizie

Calcio a 11 e Calcio a 5 maschile e femminile: i risultati del sabato per le formazioni ennesi

Riccardo Novembre 8, 2025

Istituzione della Delegazione dell’Umbria 16ª Delegazione della Real Commissione per l’Italia e nomina del Delegato ad interim

Riccardo Novembre 8, 2025

PARASURFING, L’ITALIA BRILLA A OCEANSIDE: PAPETTI ORO, GALEFFI ARGENTO. QUINTO POSTO A SQUADRE PER GLI AZZURRI

Riccardo Novembre 8, 2025

Grande Sicilia si rafforza nei territori con nuove nomine cittadine, Miccichè: “Professionisti capaci, che conosco da anni”

Riccardo Novembre 8, 2025