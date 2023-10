L’on Fabio Venezia sulla compensazione dei debiti fiscali dei crediti relativi ai Bonus Edilizi

In Commissione Bilancio abbiamo audito i rappresentanti delle organizzazioni di categoria del comparto edile in merito al disegno di legge che prevede la compensazione dei debiti fiscali attraverso l’acquisto da parte della Regione dei crediti relativi ai bonus edilizi. Si tratta di un provvedimento normativo che intende dare una risposta a coloro i quali sono rimasti imbrigliati nel vortice dei crediti incagliati. Siamo pronti a dare il nostro contributo per migliorare la norma ascoltando chi opera nel settore, ma chiediamo al Governo regionale di dire chiaramente se intende portare avanti questo provvedimento legislativo poiché l’attuale condizione di incertezza rischia di condannare al fallimento centinaia di imprese in Sicilia e di fare perdere il lavoro a migliaia di lavoratori del comparto edile.

On Fabio Venezia

