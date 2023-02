Lo skipper Sergio Davì, esperto di navigazione oceanica, è il testimonial di Nauta 2023:

in programma dal 9 al 12 marzo 2023

Sergio Davì, skipper professionista e gommonauta esperto di navigazione oceanica, sarà testimonial di Nauta 2023, in programma dal 9 al 12 marzo 2023, a Sicilia Fiere a Misterbianco. Per la ventunesima edizione del salone, organizzato da Eurofiere, Sergio Davì racconterà le sue straordinarie esperienze attraverso la sua testimonianza diretta e con il supporto di immagini e video girati nei luoghi più suggestivi da lui esplorati. Ha ideato e condotto cinque imprese nautiche di portata mondiale che hanno inciso il suo nome nella storia della nautica.

La sua prima traversata in gommone risale al 2010, quando realizzò la missione “Dai fiori di Sicilia ai fiori d’Olanda Palermo-Amsterdam”: 3000 miglia nautiche in 40 giorni di navigazione con un gommone di 10m motorizzato con due fuoribordo benzina da 300hp. Nel 2012 Davì naviga per oltre 4000 miglia nautiche da Palermo al Circolo Polare Artico, realizzando la “Nordkapp RIB Mission”, un’Impresa Glaciale portata a termine il 7 Agosto 2012, dopo 52 giorni di navigazione, a bordo di un gommone open da 8m bimotorizzato con fuoribordo benzina da 150HP. Nel 2017, intraprende la “Ocean RIB Experience” da Palermo a Recife: 4300 miglia nautiche, 300 ore di navigazione, un gommone di appena 10m spinto da una coppia di fuoribordo benzina da 200HP. Sono i numeri con cui stabilisce il record di navigazione. Nel giugno del 2019 salpa da Palermo alla volta di New York e dà vita all’impresa “Ice RIB Challenge”: un’esperienza lunga in solitaria quasi 7000 miglia nautiche a bordo di un gommone di 11 metri motorizzato con due fuoribordo da 350hp ciascuno. L’ultima avventura è stata sviluppata tra dicembre 2021 e maggio 2022: Davì attraversa il Canale di Panama e raggiunge l’Oceano Pacifico. L’impresa “Ocean to Ocean RIB Adventure” ha comportato sei mesi di viaggio e quasi 10.000 miglia nautiche. L’impresa è stata compiuta a bordo di un Nuova Jolly Prince 38cc motorizzato con due Suzuki DF300B e allestito con elettronica marina top di gamma Simrad. Sergio Davì ha ottenuto vari riconoscimenti e ha partecipato a vari programmi tv, tra cui: Le falde del Kilimangiaro, Studio Sport, TG2 Dossier, Linea Blu.

“Conosciuto per le sue imprese epiche in tutto il mondo, Sergio rappresenta perfettamente lo spirito del Salone Nautico del Mediterraneo – spiega Alessandro Lanzafame, presidente di Eurofiere e organizzatore dell’evento . Quest’anno torniamo a valorizzare un settore di grande importanza. E, con orgoglio annunciamo che Nauta avrà il patrocinio di Confindustria Nautica, massimo organo del settore. Questo riconoscimento rappresenta un traguardo importante per Nauta. Ai professionisti del settore e agli appassionati daremo l’occasione di scoprire le principali novità del settore e di confrontarsi con le migliori aziende sul mercato nautico. Avremo l’onore di avere con noi anche il Ministro per le Politiche del Mare e il Sud, l’onorevole Nello Musumeci a riprova dell’importanza del Salone e del comparto in genere”.

“Sono contento di partecipare a questa edizione di Nauta e di poter raccontare la mia esperienza e le imprese che ho svolto nel corso degli anni – aggiunge Sergio Davì-. Ho avuto il primo contatto col mare quando ero poco più che neonato. A sei mesi, scivolai dalla barca di famiglia e fui salvato da mio padre che mi tirò su a bordo per un braccio. Si sorprese vedendo che in me non c’era alcuna paura, ero invece divertito da quell’inaspettato fuori programma. A sei anni ero già all’opera sulla barca di famiglia. E da adulto ho continuato a coltivare la passione per il mare facendone una professione, oltre che un diletto. Solco i mari come skipper di imbarcazioni a motore da più di 25 anni”.

