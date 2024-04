Lo Scrusciu tour passa dall’ennese, due giorni per il candidato all’europee Ismaele La Vardera

Dopo le province di Ragusa, Agrigento e Trapani, continua ila tournée in giro per l’Isola – con un auto full eletric – del deputato regionale e candidato all’europee Ismaele La Vardera.

“Un giro per far respirare aria di Libertà nei vari territori – dice il capogruppo all’Ars di Sud chiama nord – da oggi e fino a domani sera sarò nella provincia di Enna per ascoltare e vivere il territorio. L’entroterra siciliano è un gioiello ancora grezzo che va sicuramente valorizzato. Insieme alla mia squadra, farò delle tappe nelle zone nevralgiche per toccare con mano i problemi che i cittadini vivono ogni giorno”.

Il deputato regionale, infatti, è candidato alle elezioni europee del 8 e 9 giugno, nel collegio delle Isole (Sicilia e Sardegna) con la lista Libertà – Sud chiama nord.

Gli appuntamenti sul territorio partiranno oggi (27 aprile) alle 17.30 da Leonforte (A putia du cafè); poi alle 18.30 si sposterà a Valguarnera Caropepe (Real cafè Belbruno). A seguire domani (28 aprile) sarà possibile incontrare il candidato dalle 10.30 a Gagliano Castelferrato e per concludere alle 12 a Cerami (Bar number one).

