Lilt Enna: una volontaria organizza in autonomia una Lotteria della Solidarietà

Una lotteria della solidarietà “fai da te”. E’ quella che è stata organizzata dalla villarosana Alessandra Clemente tecnico radiologa all’ospedale Umberto Primo di Enna in favore della Lilt.

Un coinvolgimento emotivo così forte il suo nato dopo che da volontaria ha collaborato alla campagna di screening gratuito per tutta la provincia fianco a fianco ai volontari della Lilt che l’hanno realizzato per conto dell’Asp.

E così in questo periodo di festività ha promosso una lotteria dove il premio è stata una borsa tra l’altro realizzata da lei e con l’intero ricavato che sarà devoluto alla sezione provinciale della Lilt.

“Il gesto compiuto da Alessandra è di quelli che ti lasciano senza parole nel volerle commentare – ha detto il presidente provinciale della Lilt Milko Pavone – in questi casi a parlare è il cuore. Ma io la voglio ringraziare a nome di tutta la struttura provinciale Lilt come voglio ringraziare anche tutti gli altri volontari e gli stessi utenti che hanno ad avere un risultato su sul numero complessivo di screening effettuati in tutto il territorio provinciale tra le migliori performance in Sicilia. Il vero regalo che Alessandra ci ha fatto comunque è di sapere che poter contare su di lei come volontaria nella Lilt nel prossimo futuro”.

