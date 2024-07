Lancio una raccolta firme per chiedere a sua eccellenza il Prefetto di Enna di non consegnare la chiesa di San Michele di Enna, di proprietà del fondo FEC, alla parrocchia del Duomo ma di consegnarla all’ente comune o altri enti pubblici, per farne un luogo per attività culturali da aprire a quanti, associazioni, movimenti vogliono organizzare manifestazioni e soprattutto per garantirne l’apertura per fini turistici. Troppe chiese chiuse, troppe ricchezze artistiche che molti preti (non tutti per fortuna) non mettono a disposizione della collettività.

Lo chiedo agli amici del FAI, lo chiedo agli amici della Bottega Culturale, lo chiedo agli amici di Sicilia Antica, lo chiedo agli amici delle guide turistiche, lo chiedo a quanti hanno a cuore la cultura, l’arte e amano questa città.

