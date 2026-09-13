LEONFORTE: PULIZIA DIGA NICOLETTI A CURA DI CARP FISHING SICILIA
PULIZIA DIGA NICOLETTI A CURA DI CARP FISHING SICILIA
Questa mattina i volontari dell’associazione Carp FISHING SICILIA “Davide Barbera” , hanno effettuato una pulizia straordinaria delle sponde della diga Nicoletti e realizzando la “GIORNATA ECOLOGICA LAGO NOCOLETTI”
Il comune di Leonforte ha condiviso l’iniziativa e fornito i materiali per la raccolta, coinvolto l’azienda di raccolta rifiuti, sostenendo il messaggio educativo di rispetto dell’ambiente.
Sono stati prelevati diversi quintali di rifiuti speciali stoccati e conferiti per la raccolta e relativo smaltimento.
Preoccupa la presenza di oltre una trentina di pneumatici e altri rifiutati ingombranti altamente inquinanti che sono stati, in modo Criminale trasportati e abbandonati.
La pulizia è vivibilità dell’ambiente parte da noi, un plauso a Giuseppe e Corica e tutti i componenti dell’associazione Carp Fishing Sicilia “Davide Barbera” che hanno promosso e realizzato l’iniziativa che ha consentito il ripristino delle sponde della diga sgombera da rifiuti.
Bisogna imparare a lasciare un mondo migliore di quello che si riceve. (Rinaldo Sidoli)
Pagina Facebook Piero Livolsi