SEZIONE AIA ENNA: RADUNO PRECAMPIONATO PER GLI ARBITRI ED ASSISTENTI REGIONALI

RADUNO PRECAMPIONATO PER GLI ARBITRI ED ASSISTENTI REGIONALI 🟡

Al “Federico II Palace Hotel” di Enna dal 10 al 12 Settembre si è svolto il raduno precampionato del Comitato Regionale Arbitri della Sicilia, appuntamento che sancisce il via ufficiale della stagione dell’organico.

Per la nostra sezione sono stati presenti gli arbitri, gli assistenti e l’osservatore che saranno impegnati nei campionati di Eccellenza e Promozione nel corso di questa stagione, ovvero Valentina Scalzo, Aldo Matteo Savasta, Angelo Stella, Antonino Barbagallo, Ettore Occhipinti, Francesco Conti, Federico Catanese, Francesco Benvissuto, Marco La Paglia, Diego Scarlata, e Vincenzo Lembo, e il nostro componente del Comitato Regionale Mauro Gangi.

Tra gli ospiti intervenuti nei tre giorni anche il nostro associato, nonché componente della Commissione Osservatori Nazionale di Calcio a 5, Giuseppe Di Gregorio.

Un grosso in bocca al lupo ai nostri ragazzi per la nuova stagione

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