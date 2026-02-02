LE STRAVAGANTI DIS-AVVENTURE DI KIM SPARROW

Al Golden di Palermo la vulcanica comicità di PAOLA MINACCIONI

Estro comico tra i più amati e versatili d’Italia in una prova d’attrice esilarante e spietata.

La vulcanica PAOLA MINACCIONI

è la protagonista assoluta di LE STRAVAGANTI DIS-AVVENTURE DI KIM SPARROW di Julia May Jonas.

Tradotto da Marta Salaroli con la regia di Cristina Spina,

lo spettacolo è prodotto dalla compagnia Gli Ipocriti Melina Balsamo diretta da Pierfrancesco Favino

in coproduzione con TSV Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale.

Dal 10 al 12 febbraio 2026, la messinscena verrà ospitata dal Teatro Golden di Palermo,

nell’ambito della nella nuova stagione Turi Ferro.

Tre donne impegnate in sfide quotidiane alla ricerca del proprio riscatto,

ovvero LE STRAVAGANTI DIS-AVVENTURE DI KIM SPARROW.

Si apre il sipario su una dark comedy che segue tre eccentriche intrappolate in una spirale di disperazione e tradimento.

Kim, una hipster quarantenne e manager di un negozio vintage, fa da mentore a Tussie, un’aspirante fashion designer non-binario di vent’anni.

Il loro piano per rubare abiti di haute couture a una ricca cliente si complica

quando Blatta, la più vecchia amica di Kim e ladruncola di professione, si inserisce con forza nel piano.

Ne segue una girandola di errori che porta a violenza inaspettata e a un duro confronto con l’identità e l’obsolescenza.

In questo show, PAOLA MINACCIONI scatena tutto il suo repertorio:

trasformismo, satira pungente e una fisicità irresistibile.

Il suo personaggio, la guru del web Kim Sparrow,

è la maschera moderna attraverso cui l’attrice mette alla berlina le nostre ossessioni quotidiane,

in uno spettacolo che è una vera e propria masterclass di comicità.

Al suo fianco le straordinarie Monica Nappo e Valentina Spaletta Tavella.

Con linguaggio scenico e performativo che mescola comicità e riflessione,

a regia di Cristina Spina porta in scena una riflessione sul mondo capitalistico in cui viviamo.

Sulla differenza di classe, sui ricchi e sui poveri, un esame spietato sull’essere umano.

Su un mondo che ci vuole usare, comprare e mettere in costante confronto tra di noi

per poter sempre dire chi è il migliore o il peggiore.

«Ciò che mi interessa sono le relazioni e le loro dipendenze e i loro incastri,

il desiderio di queste donne di ottenere una rivalsa nella società.» dichiara la regista

«La difficoltà di sopravvivere in una città come New York, oppure Milano, Roma, Parigi, è sempre più ardua

e riuscire ad avere un proprio business è qualcosa che appartiene spesso ai più privilegiati.

Quando ho assistito ad una lettura del testo teatrale di Julia May Jonas “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”,

ne sono rimasta completamente affascinata.

Così ho scelto di portare quest’opera in Italia

perché sono convinta che quest’azione, che si svolge in un negozio di Brooklyn, potrebbe accadere ovunque nel mondo

e i temi trattati sono così universali, grandi e contemporanei

che sono sicura possano risuonare autentici anche a un pubblico italiano.

Il testo non è mai stato rappresentato nel mondo e siamo molto orgogliosi di essere i primi a portarlo in scena.»

Lo spettacolo, inserito nella stagione teatrale Turi Ferro,

verrà rappresentato

dal 10 al 12 febbraio 2026 al Teatro Golden di Palermo.

