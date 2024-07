LE CELEBRAZIONI DEL 250° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE PROSEGUONO A GAETA: 10 – 11 LUGLIO 2024 CONVEGNO INTERNAZIONALE CON ESIBIZIONE DI UNITÀ AERONAVALI

Il 10 e 11 luglio Gaeta, nel novero delle celebrazioni del 250° Anniversario di fondazione, ospiterà un’esibizione di mezzi aerei e navali del Corpo e il Convegno internazionale dal titolo “Mediterraneo: sfide, opportunità e minacce”.

Esibizione Aeronavale

Mercoledì 10 luglio, a partire dalle ore 19:00 (ingresso entro le ore 18:30), presso il Piazzale Caboto del lungomare di Gaeta, avrà luogo l’esercitazione del Comparto Aeronavale delle Fiamme Gialle presenziata dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Sen. Sebastiano Musumeci, e dal Comandante Generale della Guardia di finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro. L’evento, accompagnato dalle note della banda musicale del Corpo, costituirà un’occasione per vedere all’opera i mezzi aeronavali della Guardia di finanza, ma anche di altre Forze di polizia italiane e straniere.

Convegno internazionale: “Mediterraneo: sfide, opportunità e minacce”.

Controllo dei flussi migratori, contrasto ai traffici illeciti via mare, tutela dell’ambiente e nuove tecnologie saranno invece alcuni dei temi cruciali che saranno approfonditi nel corso del Convegno internazionale in programma nella giornata successiva, 11 luglio 2024, a partire dalle ore 9:30 (ingresso entro le ore 9:00), presso la Caserma “Bausan”, sede della Scuola Nautica di Gaeta sita in Via Bausan 1.

Unitamente al Ministro e al Comandante Generale, interverranno illustri Autorità istituzionali nazionali e internazionali.

MODALITÀ DI ACCREDITO

Esibizione Aeronavale – 10 luglio 2024 Piazzale Caboto, Gaeta.

I giornalisti e i fotocineoperatori interessati faranno pervenire (email ufficio.stampa@gdf.it – tel. 06/442235821) – entro e non oltre le ore 16.00 di lunedì 8 luglio 2024 – contenente: cognome e nome, testata giornalistica di riferimento, estremi di un documento di identificazione, recapito telefonico.

Convegno internazionale – 11 luglio 2024 Scuola Nautica di Gaeta.

I giornalisti e i fotocineoperatori interessati faranno pervenire (email ufficio.stampa@gdf.it – tel. 06/442235821) – entro e non oltre le ore 16.00 di martedì 9 luglio 2024 – contenente: cognome e nome, testata giornalistica di riferimento, estremi di un documento di identificazione, recapito telefonico.

