L’Automobile Club Messina ha premiato i Campioni 2023

Partecipata la festa organizzata dall’Ente di Via Luciano Manara presso il Municipio della città. Il Presidente Rinaldi ed il Vice Messina a fare gli onori di casa alla presenza del Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo.

Messina 4 febbraio 2024. L’Automobile Club Messina ha premiato i vincitori del Campionato Sociale 2023, per tutte le discipline dello sport delle 4 ruote.

La Cerimonia si è svolta nel Salone della Bandiere del Municipio di Messina alla presenza di esponenti della Giunta Comunale, tra cui l’Assessore alla Protezione Civile Massimo Minutoli.

A fare gli onori di casa nell’iconico Salone, il Presidente dell’AC peloritano ing. Massimo Rinaldi ed il vice ing. Marco Messina. -“Questo è il primo momento di celebrazione per i 100 anni del nostro Ente”-.

A congratularsi con i gli ottimi interpreti della stagione sportiva 2023 ed a condividere i migliori auspici per il 2024 agonistico è arrivato il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo. La massima autorità sportiva regionale ha portato un messaggio di gratitudine da parte della regione a quanti attraverso delle prestazioni eccellenti rendono onore alla Sicilia: -“La nostra isola è sempre in primo piano nel panorama sportivo delle 4 ruote grazie a tutte le figure che con passione, bravura e professionalità fanno costantemente crescere il nostro sport” – ha affermato Settimo – che ha ringraziato tutte le figure dei Dirigenti Federali presenti ed ha rinnovato l’invito a Taormina dove il 16 febbraio si svolgeranno le premiazioni dei Campioni Siciliani, seguite, sabato 17, dalle Premiazioni dei Campioni Italiani quest’anno in Sicilia nella capitale del turismo, quando in entrambe le date sarà presente il Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani.

Il Campionato Sociale AC Messina 2023 ha visto spiccare per i Rally il giovane Alessandro Casella, pilota di Piraino già campione italiano Rally Junior, tra i co-driver la santateresina Giulia Gentile, detentrice della Coppa di Zona con il pilota Angelo Sturiale. Negli slalom si è imposto nuovamente il giovane sampetrino Mattia Tirintino, nei Rally riservati alle Auto Storiche primato per un altro Santateresino: Natale Mirabile tra i piloti e Flavia Vizzari per i co piloti. Il settore Velocità ha visto svettare lo jonico Salvatore Venuti, reduce da una stagione maiuscola in Campionato Italiano Velocità Montagna, mentre il giovanissimo driver di Roccalumera Andrea Campagna, ha fatto molto parlare di sé nella velocità in circuito. I sibilanti motori del karting hanno dato ragione ancora al recordman brolese Angelo Lombardo. La Regolarità si è rivelata un specialità in completo rilancio ed a vincere tra i driver è stato il palermitano Salvatore Massimo Galioto che ha preceduto il messinese Francesco Previti; per i co driver successo peloritano di Santi De Pasquale. Anche il settore Fuoristrada è in completa rimonta in regione ed hanno vinto il Campionato Sociale AC Messina Francesco Di Stefano per i piloti e Gabriele Di Stefano per i navigatori.

Un riconoscimento speciale all’impegno giornalistico per le 4 ruote è stato consegnato a Nino Leone, a coronamento dei numerosi ed appassionati servizi TV che hanno raccontato la storia dei rally siciliani e non solo. Premio alla passione automobilistica per Franco Dio Bartolo, pilota che ha ampliato la propria vincente esperienza al volante oltre stretto ed oltre confine. Gli organizzatori, i preparatori, le scuderie, gli Ufficiali di Gara e quanti hanno vinto titoli e Trofei nazionali, sono stati celebrati e premiati durante il pomeriggio sportivo messinese, in un’atmosfera di cordialità ed amicizia, all’insegna dei sani ed esaltanti valori dello sport.

