L’atletica del cuore e del sacrificio: le Cadette della Pro Sport 85 splendono ai Campionati Regionali di Catania

Due pomeriggi torridi, una pista infuocata e il gotha dell’atletica giovanile siciliana a caccia dei titoli regionali di categoria. Nel fine settimana del 20 e 21 giugno, il Campo Scuola di Picanello a Catania è stato il teatro dei Campionati Regionali Individuali Cadette (Under 16), una rassegna che ha visto tre giovani portacolori della A.S.D. Pro Sport 85 Valguarnera recitare ancora una volta un ruolo da assolute protagoniste.

Un weekend foriero di medaglie e risposte importanti, arrivato al culmine di un periodo decisamente complesso. Le ragazze guidate dallo staff tecnico del nostro team hanno infatti dovuto fare i conti con una triplice sfida: la pressione degli esami e della chiusura dell’anno scolastico, alcuni pesanti contrattempi fisici e, non ultime, le croniche difficoltà logistiche derivanti dalla temporanea chiusura per ristrutturazione dell’impianto di allenamento “S. Elena”. Eppure, laddove mancano le strutture, la Pro Sport 85 mette in campo il cuore, la tecnica e uno straordinario spirito di resilienza.

Martina La Delfa terza nel Salto in Alto con 1,43 mt.

Martina La Delfa: un bronzo d’autorità nell’alto e la certezza del salto in lungo

La copertina del fine settimana catanese spetta di diritto a Martina La Delfa. L’eclettica saltatrice valguarnerese ha affrontato la competizione in un panorama regionale denso e competitivo, dimostrando una elevata maturità agonistica. Nella prima giornata, Martina è scesa in pedana nel salto in lungo, centrando l’accesso in finale e stampando un ottimo 4,44 metri, misura che sfiora il suo recente primato personale (4,52 m) e che certifica una costanza di rendimento ormai acquisita nei salti in estensione. Il vero capolavoro è arrivato però il giorno successivo nella sua specialità d’elezione, il salto in alto. Con una condotta di gara autoritaria, lucida e priva di timori reverenziali, Martina ha valicato l’asticella a 1,43 metri, arrendendosi per un solo centimetro al proprio record personale (1,44 m). Il premio per questa prestazione maiuscola è una splendida medaglia di bronzo regionale. Con un fisico longilineo da saltatrice pura e ottime qualità di base, Martina ha dimostrato di essere sulla strada giusta: il lavoro metodico e la pazienza certosina inculcata dai tecnici della pro Sport 85 le permetteranno presto di capitalizzare una tecnica di rincorsa e valicamento ancora più efficace, proiettandola verso misure di assoluto spessore.

Martina La Delfa

Il debutto di Roberta De Francisci nel mezzofomdo: un P.B. da cui ripartire

La bellissima sorpresa del weekend porta il nome dell’esordiente Roberta De Francisci, gettata nella mischia nella massacrante e tattica gara dei 1000 metri. Pur avendo alle spalle un numero esiguo di sedute d’allenamento, Roberta ha interpretato la distanza con coraggio e intelligenza, districandosi magistralmente nel traffico di un lotto di concorrenti agguerrite ed esperte. Il cronometro le ha dato ragione: un eccellente 3’47”03 che rappresenta il suo primo P. B. ufficiale. Una base cronometrica solida che, non appena la preparazione potrà essere svolta con continuità, verrà drasticamente abbattuta. La stessa De Francisci ha poi voluto doppiare l’impegno stringendo i denti sui 300 metri. In questo caso, le tossine e la stanchezza accumulate la sera precedente nei 1000 mt hanno presentato il conto, bloccando l’azione della giovane biancorossa su un 51”35 finale. Un tempo poco significativo per le sue aspettative e le sue doti, ma che non inficia minimamente un debutto regionale più che promettente.

Roberta De Francisci

Il coraggio di Mara Russo: quarta in Sicilia con una caviglia fuori uso

Se il podio della La Delfa brilla per il valore tecnico, la prestazione di Mara Russo nel salto triplo merita una menzione d’onore per l’incredibile valore morale. La talentuosa atleta valguarnerese nell’ultimo mese è stata frenata da un doloroso e invalidante fastidio alla caviglia. Un infortunio che le ha totalmente impedito di effettuare allenamenti tecnici in pedana e che, alla vigilia della due giorni di Catania, l’ha costretta al doloroso forfait nella gara del salto in lungo, dove partiva con ambizioni di altissimo vertice. Nonostante il dolore e una vistosa fasciatura protettiva, Mara ha dato una dimostrazione d’amore per i colori sociali e di pura abnegazione agonistica, decidendo di presentarsi sulla pedana della specialità più ostica e traumatica per le articolazioni: il salto triplo. Saltando praticamente di puro talento e con una rincorsa inevitabilmente contratta, la Russo ha arpionato un incredibile quarto posto regionale con la misura di 9,86 metri. Resta il rammarico per quello che avrebbe potuto essere in condizioni fisiche ottimali, ma rimane comunque la certezza di un talento puro le cui qualità atletiche sono ancora in gran parte inespresse.

Premiazione del Triplo con Mara Russo quarta

Un futuro da scrivere “un metro alla volta”a partire dal prossimo fine settimana con Filippo Pellizzeri a Grosseto per i Campionati Italiani Allievi

Il bilancio dei Campionati Regionali Cadette consegna alla Pro Sport 85 Valguarnera la certezza di possedere un gruppo coeso, tecnicamente dotato e mentalmente d’acciaio. Per queste splendide ragazze il percorso di crescita fisica e tecnica è solo all’inizio. Lo staff societario ne è consapevole: con il tempo, la pazienza e l’auspicata riapertura delle strutture cittadine per poter lavorare quotidianamente sui dettagli, questo gruppo ha tutte le carte in regola per scalare i vertici dell’atletica siciliana. La stoffa c’è, il futuro è già nel prossimo fine settimana con i Campionati Italiani Allievi che si svolgeranno a Grosseto. In gara per per la Pro Sport 85 scenderà nella pedana del Salto Triplo Filippo Pellizzeri che ha conseguito il minimo di partecipazione in primavera stabilendo anche il suo record personale di 13,53 mt. L’obiettivo per Filippo è di fare una bella esperienza in un contesto tecnico altamente qualificato e se in giornata chissà migliorare ancora il su Personal Best.

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