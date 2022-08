L’associazione Italo-belga Trinacria ricorda la tragedia di Marcinelle

> COMUNICATO STAMPA del 10.8.2022

>

> Dalla «Ass. TRINACRIA Charleroi Belgio » 1985 ( 37° ) 2022

>

> Questo 8.8.22 al Bois du Cazier di Marcinelle – nel quadro del triplo anniversario del sito 200/20/10 :

>

> I 200 anni della prima concessione mineraria, i 20 anni dell’apertura del site come luogo della memoria e i 10 anni della sua iscrizione al patrimonio mondiale dell’Unesco.

> – le commemorazioni per il :

>

> 66° anniversario della tragedia di Marcinelle per onorare tutte le 262 vittime,

> 136 italiani, 95 belgi, 8 polonesi, 6 greci, 5 tedeschi, 3 algerini, 3 ungheresi, 2 francesi,

> 1 olandese, 1 russo, 1 inglese, 1 ucraniani.

>

> La cerimonia é iniziata alle ore 8.05 Benedizione della campana(Maria Mater Orphanorum)

>

> Alle ore 8.10 con i 262 rintocchi corrispondenti al numero e nome delle vittime della tragedia.

>

> I discorsi ufficiali :

>

> Dalla delegazione italiana

>

> – l’Ambasciatore d’Italia in Belgio Francesco Genuardi, con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

>

> – Il Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie Luigi Maria Vignali, con la lettura del messaggio del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio

> Non é mancata la presenza del Console Generale di Charleroi Pier FORLANI

>

> Dalla Delegazione Belga :

> Alle 8h45, l’lassessore di Charleroi Alicia Monard interviene d’avanti un numeroso publico e delle personnalité presenti, tra quale le ministro di Stato André Flahaut, l’ambasciatore d’Italie, il ministro Adrien Dolimont, il sindaco rappresentato da Mahmut Dogru, i deputati, consiglieri, membri di colleghi belgi e stranieri, sindacalisti e membri di corpi diplomatitici.

> Erano presenti durante la manifestazione esponenti politici il segretario del PD Enrico Letta, deputati della circoscrizione Estero di I.V. On Massimo UNGARO e Niccolo’ QUERCI appena gli ho ricordato il Progetto Ponte di Messina la risposta di Massimo UNGARO é stato categorica « Il Ponte si farà !! ( ma quando ?? )

Come ogni anno il sindaco di MANOPELLO Giorgio DE LUCA e per la prima volta il Sindaco di MURO LUCANO Giovanni SETARO grazie a l’instancabile Vincenzo MENTINO

> Per la prima volta erano presenti una delegazione di lavoratori venuti dall’Italia, un gruppo di studenti del Liceo romano Francesco Vivona e una delegazione degli Alpini

> Numerosi esponenti della collettività italiana e locale e delle associazioni italiane e di Ex minatori

>

>

> Si ringrazia con calore il grande lavoro di tutte le Associazioni di Minatori !

>

> La Trinacria di Charleroi presente con il Presidente Angelo LAVORE e il Secretario Salvatore GUCCIARDO

>

> con una bellissima corona ai colori siciliani giallo e rosso per rendere omaggio a tutte le vittime

>

> ed in particolare ai 5 figli della Sicilia :

>

> BAIO Carmelo nato il 21.11.1920 a Montaperto AG

>

> CAMPISI Sebastiano nato il 3.9.1915 a Augusta SR

>

> INDORATO Gaetano nato il 1.11.1911 a Sommatino CL

>

> PILUSO Salvatore nato il 18.6.1922 a Caltagirone CT

>

> REALE Calogero nato il 27.6.1922 a Montaperto AG

>

> Ci dispiace l’assenza della Regione Siciliana !!

>

>

> Toccanti i discorsi delle numerose personalità belghe e italiane !!

>

> Alle ore 11.30 La toccante manifestazione si é conclusa con i discorsi delle personalità italiane

> Ma questa volta grande commozione del Direttore Jean Louis DELAET che riceve dall’Ambasciatore a nome del Presidente Mattarella la più grande onorificenza italiana…

>

>

> Vivissimi ringraziamenti per la cortese diffusione.

>

> Angelo LAVORE ( Presidente)Associazione Siciliana « TRINACRIA » Charleroi Belgio 1985 (37°) 2022

Visite: 14