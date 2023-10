La Sicilia sul podio della Finale ACI Sport Rally Cup a Cassino

Gli equipaggi portacolori della Delegazione Regionale al Rally del Lazio hanno conquistato il 3° posto della classifica a squadre con i punti delle sole auto a 2 ruote motrici e le prestazioni di Cannino, Longo e Gianlfilippo. Successi di classe per Sturiale, Crapraro e Mirabile. Settimo “Ringrazio tutti per impegno e sacrifici”

Roccalumera (ME) 29 ottobre 2023. Il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo ha rivolto di persona le proprie congratulazioni agli equipaggi che hanno rappresentato la regione al Rally del Lazio, Finale Nazionale di ACI Sport Rally Cup, che si è svolta nei dintorni di Cassino il 27 e 28 ottobre.

I portacolori della Delegazione Regionale sono riusciti nell’intento con i punti delle sole auto a due ruote motrici. Impresa impegnativa, non potendo contare sulle prestazioni delle classi regine, ma dove come sempre gli abili equipaggi in arrivo dai rally siciliani hanno saputo concretizzare esperienza ed intelligenza strategica.

Rosario Cannino e Giuseppe Buscemi sulla Peugeot 208 Rally 4/R2 sono stati autori di una ottima risalita ed hanno accumulato il maggior numero di punti con la prestazione assoluta 58’40”3. I giovani palermitani in forza al Team del Mago, con il primato di classe sono saliti in testa alla classifica dei finalisti siciliani. Seconda posizione tra i protagonisti della ACI Sport Rally Cup per i pattesi della Sunbeam Motor Sport, Nunzio e Roberto Longo, sempre incisivi anche loro con la Peugeot 208, in una categoria affollata e ad alto agonismo. Prime determinanti tre posizioni completate dai palermitani Giuseppe Gianfilippo e Sergio Raccuia su Renault Clio di classe RC3N/S1600. Il giovane driver e l’esperto copilota sempre in primo piano nei rally siciliani.

-“Un risultato certamente soddisfacente per la nostra Delegazione – ha sottolineato il Delegato/Fiduciario Regionale Daniele Settimo, personalmente presente a Cassino anche in veste di Presidente della Commissione Rally ACI Sport – Sono io che ringrazio voi e riconosco i sacrifici che ciascuno fa pur di essere presente e l’impegno che ci mettete per dare il massimo. Per quel che posso sono sempre disponibile per dare il mio contributo. Rinnovo i complimenti a voi tutti. I nostri equipaggi sono riusciti a salire sul podio della classifica regionale, sebbene quest’anno non ci fossero tra loro auto di classe regina che potessero ambire ai vertici della classifica assoluta. La finale Nazionale di ACI Sport Rally Cup è una formula che ancora una volta ha dato ragione ale scelte della Federazione. Una gara di Campionato Italiano a tutti gli effetti, dove i migliori emergono e da cui possono partire scelte verso le serie maggiori. Una bella occasione per i nostri equipaggi, anche per gli ottimi tre vincitori di classe e per quanti sono stati protagonisti al Rally del Lazio. Congratulazioni alla Lombardia che ha vinto per il secondo anno la classifica di Scuderia seguita dall’ottimo Friuli Venezia Giulia”-.

Ottimi successi di classe sonno arrivati dagli equipaggi siciliani che sin sono così aggiudicati la Coppa Italia di categoria ad iniziare dai santateresini Angelo Sturiale e Giulia Gentile sempre acuti sulla Renault Clio Williams con cui il duo del Team Autmobilistico Phoenix si è imposto nella ex classe A7. Tra le auto 4×4 della classe N4 altra ottima gara per l’equipaggio RO Racing formato dall’agrigentino Agostino Craparo ed il nisseno Giovanni Lo Verme; altro duo agrigentino che ha vinto la tra le auto Gran Turismo da rally è quello portacolori CST Sport, composto Maurizio Mirabile affiancato da Calogero Calderone sulla Alpine A110. I messinesi Sergio Denaro e Luigi Cerasi sulla Suzuki Swift si sono imposti in classe R1 del gruppo R5N. Domenico Morreale e Giuseppe Scolaro su Renault Clio hanno ottenuto il 3° posto di classe R3. Con la Peugeot 208 hanno completato la gara anche i messinesi di Piraino Franco ed Antonino Schepis nella R2 del gruppo RC4N.

Sempre ottimi protagonisti anche gli equipaggi a cui la sorte questa volta ha girato le spalle, ma sapranno come sempre riscattarsi nelle future occasioni, come il giovane cefaludese Antonio Damiani con Giuseppe Livecchi su Peugeot 208; l’agrigentino Nazareno Pellitteri ed il nisseno Michele Lo Monaco su Renault Clio; i messinesi Paolino Fragale ed Agatina Triolo su Peugeot 106 di classe A6, poi l’altro cefaludese Giovanni Spinosa con Mirco Ammirata anche loro su Peugeot 106 ma di classe A6; altri agrigentini il giovane Jerry Mingoia e Mario Gaglio De Luca su Renault Twingo di classe RS 1.6 Plus; Alessandro Marletta con Salvatore Scrivano su Citroen Saxo di classe N2.

Visite: 63