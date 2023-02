SCORCI: GUERRA E PACE

A guerra e pace è dedicato il quarto numero della rivista Scorci che sarà presentato mercoledì 8 febbraio ore 18,00 presso Urban Center di Enna.

La Guerra Grande, qualcuno ha definito così il conflitto aperto in Ucraina che vede coinvolti, direttamente o indirettamente, le principali potenze mondiali.

Noi per parte nostra, come scriviamo nell’editoriale del numero, ripudiamo la guerra in tutte le sue forme e pensiamo che mai nessuna guerra dovrebbe farci schierare da una parte o dall’altra, semmai dovremmo attivarci per contrastarla e disertarla.

La Sicilia, come chiariscono alcuni articoli del numero, è e sempre più si trasformerà in una grande base militare direttamente coinvolta in numerosi conflitti bellici, anche quello ucraino. Sigonella, il Muos di Niscemi, il porto di Augusta sono in prima linea nelle guerre del XXI secolo.

La guerra sembra volere occupare totalmente il nostro orizzonte, ma”è nostro dovere morale- come ribadiamo in un articolo intitolato appunto Per la pace- porre la questione della pace come prioritaria nell’agenda mondiale, come l’altra faccia della stessa medaglia rispetto ai temi climatici e ambientali. Sappiamo che i tempi non sembrano andare in questa direzione, ma il futuro delle donne e degli uomini di tutto il mondo dipende dalla coerenza con cui tutti sapremo affrontare la convivenza con gli altri e la pace tra i popoli sulla base dell’uguaglianza distributiva”.

Appuntamento mercoledì 8 febbraio ore 18,00

Urban Center Enna

Organizza Associazione I Zanni – patrocinio Comune di Enna

