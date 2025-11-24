La Polizia di Stato dialoga con gli studenti: incontro formativo su bullismo e cyber crime.

Si è svolto nella giornata del 20 novembre u.s., presso l’Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri” di Leonforte, un importante incontro formativo dedicato ai temi della sicurezza digitale e della prevenzione del disagio giovanile.

L’evento ha visto la partecipazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte e della Polizia Postale di Palermo, che hanno incontrato gli alunni delle scuole medie per approfondire questioni sempre più centrali nella vita quotidiana dei ragazzi.

Durante l’incontro, che ha visto l’intervento del Dirigente del Commissariato e degli operatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Sicilia Occidentale di Palermo, sono stati affrontati argomenti di grande attualità, tra cui bullismo e cyberbullismo, deepfake e

manipolazioni digitali, oltre ai rischi legati al cyber crime, illustrando ai giovani studenti come riconoscere le situazioni pericolose e come proteggersi.

Gli agenti hanno spiegato in modo concreto come un uso inconsapevole dei social network e degli strumenti digitali possa esporre i minorenni a rischi significativi, evidenziando l’importanza di adottare comportamenti responsabili online. Ampio spazio è stato dedicato al fenomeno dei deepfake, una tecnologia che consente di manipolare volti e voci attraverso l’intelligenza artificiale, con gravi potenziali conseguenze sul piano della privacy e della reputazione.

L’incontro si è concluso con un vivace confronto tra studenti e operatori, che hanno risposto alle numerose domande dei ragazzi, fornendo consigli pratici e chiarimenti utili a un uso più sicuro e consapevole della rete.

L’iniziativa rientra nel percorso di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le forze dell’ordine, volto a promuovere tra i giovani una cultura della legalità e del rispetto, sia offline che online.

