MOSTRA FOTOGRAFICA “ Rovine “ – SORSEGGIO – dal 27/11 al 7/12 😎

La Sicilia nasconde una miriade di borghi abbandonati. Un tempo pieni di vita, ora sono rovine, che possono però raccontarci tanto di quello che eravamo e che siamo.

II Corno Francese Blu in collaborazione con

Progetto Biblioinsieme presenta:

“Rovine”

Una Mostra Fotografica che racconta i borghi del nostro entroterra, allestita dal 27 novembre al 7 dicembre nella meravigliosa location “Sorseggio” in Viale Guglielmo

Marconi 6, Enna.

Vi aspettiamo all’apertura, giovedì 27 novembre, per un suggestivo DJ set a cura del musicista Gaetano Fontanazza!

Visite: 63