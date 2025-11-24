Enna al Pub Sorseggio mostra fotografica “Rovine”
MOSTRA FOTOGRAFICA “ Rovine “ – SORSEGGIO – dal 27/11 al 7/12 😎
La Sicilia nasconde una miriade di borghi abbandonati. Un tempo pieni di vita, ora sono rovine, che possono però raccontarci tanto di quello che eravamo e che siamo.
II Corno Francese Blu in collaborazione con
Progetto Biblioinsieme presenta:
“Rovine”
Una Mostra Fotografica che racconta i borghi del nostro entroterra, allestita dal 27 novembre al 7 dicembre nella meravigliosa location “Sorseggio” in Viale Guglielmo
Marconi 6, Enna.
Vi aspettiamo all’apertura, giovedì 27 novembre, per un suggestivo DJ set a cura del musicista Gaetano Fontanazza!
