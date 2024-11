LA ISLAND MOTORSPORT IN LIZZA AL 40° RALLY DELLA LANTERNA

Sui selettivi e insidiosi asfalti liguri, scenario della finale nazionale della Coppa Italia Rally 2024,

impegno per i portacolori siciliani Agostino Craparo e Giovanni Lo Verme, su Mitsubishi Lancer Evo IX

Genova, 5 novembre 2024 – Con il titolo nazionale di classe N4 già conseguito nella scorsa stagione al Rally del Lazio, l’equipaggio formato dall’agrigentino Agostino Craparo e il nisseno Giovanni Lo Verme, su Mitsubishi Lancer Evo IX, tenterà di confermarsi anche quest’anno seppur nell’inedito scenario del 40° Rally della Lanterna, finalissima della Coppa Italia Rally 2024, in programma il prossimo fine settimana nel Genovese. L’affiatato binomio della scuderia Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), già vincitore di categoria della nona zona (Sicilia), affronterà l’imminente impegno col giusto piglio, pur non sottovalutando le innumerevoli difficoltà insite nella trasferta.

«Prima partecipazione in carriera al “Lanterna”. Una gara per me del tutto nuova, con tutto ciò che comporta» – ha sottolineato Craparo alla vigilia – «Partiremo motivati, certo, ma con la necessaria cautela. Le battute iniziali ci serviranno per prendere le misure ai nostri diretti e valenti avversari oltre che per confrontarci con un tracciato tecnico e selettivo. Una tipologia di percorso al quale sono ben poco avvezzo e oltremodo differente da quelli già affrontati in terra natia. Un fondo, infatti, che può nascondere mille insidie a causa del fogliame e del sottobosco, che non concede il benché minimo errore, senza contare le condizioni meteo estremamente variabili a queste latitudini che potrebbero sparigliare le carte. Insomma, una serie di fattori che rendono tanto stimolante quanto arduo questo epilogo stagionale».

La competizione ligure scatterà sabato 9 novembre con la disputa delle prime due prove speciali, seguite l’indomani dalle restanti sei, per un totale di 88,7 chilometri interessati dal cronometro (trasferimenti esclusi). La cerimonia di partenza e il palco d’arrivo saranno allestiti presso la centrale Piazza della Vittoria, a Genova.

