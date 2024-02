LA DMO SICILIA CENTRALE È PROTAGONISTA ALLA BIT DI MILANO:

BRILLANO ENNA E I BORGHI D’AREA

È forma e sostanza il progetto strategico di aggregazione territoriale fortemente voluto

dal Distretto Turistico “Dea di Morgantina”. Riconosciuta ufficialmente dalla Regione

Siciliana, con D.D.G. n. 297 del 20.03.2023, la “DMO Sicilia centrale”, di cui il

Distretto è ente promotore e capofila, ha portato i suoi territori alla Borsa Internazionale

del Turismo (4-6 febbraio), la più importante vetrina italiana del comparto turistico. Il

Comune di Enna, in prima persona con il Sindaco Dipietro e gli Assessori Cardaci e

La Porta, ha da tempo ripreso un cammino condiviso nel segno del binomio Distretto

Dea di Morgantina-DMO Sicilia centrale. Così, all’Allianz MiCo – Fiera Milano City,

le suggestive immagini del capoluogo ennese, dalla Torre di Federico ai musei

cittadini, dal Castello di Lombardia alla Rocca di Cerere sino ai riti della Settimana

Santa, sono state a lungo diffuse dai grandi ledwall dello stand Sicilia e narrate, sia nei

talk che al front-desk, dagli ospiti e dai collaboratori della DMO, tra i quali

l’Archeologo ennese Paolo D’Angelo. Numerosi sono stati quindi i singoli avventori e

gli operatori di settore, travel designer, in particolare, che al corner della “DMO Sicilia

centrale” hanno manifestato vivo interesse per inserire Enna e gli altri borghi d’area

nei loro tour. Un turismo, quello proposto dalla DMO, che rispecchia il genius loci del

territorio e non trova l’alibi delle infrastrutture, ma ribalta la prospettiva e la trasforma

nel punto di forza di un viaggio lento, culturale, sostenibile e inclusivo. Spente le luci

della BIT, la programmazione adesso non si ferma e già nei prossimi giorni, nel

consesso della DMO, si guarderà ai prossimi obiettivi, nel segno di Enna, nel segno

della DMO, nel segno di una Sicilia centrale che si presenta, al cospetto dei suoi

competitor, finalmente unita.

