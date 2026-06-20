GUARDIA DI FINANZA: A FOGGIA LE CELEBRAZIONI DEL 252° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL CORPO.

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Sintesi

Foggia ospiterà il 24 giugno le celebrazioni del 252° Anniversario della Guardia di Finanza. I giornalisti interessati potranno accreditarsi entro il 23 giugno, mentre la cerimonia sarà trasmessa anche in diretta streaming sui canali social del Corpo.

Comunicato

Foggia sarà il cuore delle celebrazioni per il 252° Anniversario di Fondazione del Corpo.

Una scelta dal forte valore simbolico, che accende i riflettori su un territorio strategico per la legalità e la crescita del Paese.

Il momento più solenne è fissato per il prossimo 24 giugno, alle ore 11:00, nella suggestiva cornice del Parco “Campi Diomedei”: qui, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, si terrà la tradizionale cerimonia militare con la premiazione dei finanzieri che si sono distinti per atti di eroismo e rilevanti operazioni di servizio.

MODALITÀ DI ACCREDITO

Cerimonia militare – 24 giugno, ore 11.00 (ingresso entro le ore 10:15), parco “Campi Diomedei”.

I giornalisti e i fotocineoperatori interessati faranno pervenire (tel. 06/442235821 – email ufficio.stampa@gdf.it) entro le ore 15:00 del 23 giugno 2024 richiesta di accredito contenente: nome e cognome, testata giornalistica di riferimento, estremi di un documento di identificazione, recapito telefonico.

L’avvenuta ricezione dell’accredito rappresenta requisito imprescindibile per l’accesso all’area stampa prevista sul luogo della cerimonia.

Sarà possibile seguire la cerimonia militare del 24 giugno anche in diretta streaming, mediante accesso al link che verrà pubblicato sui canali social della Guardia di finanza.

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