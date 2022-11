La BCC di Regalbuto festeggia il centenario della fondazione

Al Teatro Bellini di Catania l’evento, tra storia, orgoglio siciliano e premiazione delle eccellenze del territorio

Regalbuto, 31.10.2022 – Il 5 novembre 2022, presso il Teatro Massimo Bellini di Catania, si terrà la cerimonia per i festeggiamenti del centenario della fondazione della Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto. «Sono trascorsi 100 anni da quel fatidico mese di novembre dell’anno 1922 che vide riunito un manipolo di reduci della Prima Guerra Mondiale, presso i locali della Sezione dell’Associazione Nazionale dei Combattenti di Regalbuto, per dare vita alla Cassa Agraria La Riscossa di Regalbuto», parole di Arturo La Vignera, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca che, con un pizzico di commozione, aggiunge: «Con orgoglio e con spirito di riconoscimento del valore dei Soci Fondatori, sentiamo veramente profonda l’esigenza di ricordare e celebrare questa ricorrenza incontrando i nostri Soci. L’occasione è per noi ancora più sentita perché da oltre due anni a causa della pandemia non sono stati possibili momenti di incontro con i Soci cooperatori della Banca».

Durante la cerimonia, oltre al Presidente della Banca, interverranno Angelo Longo, Sindaco del Comune di Regalbuto, Gennaro Gigante, Direttore della filiale di Catania della Banca d’Italia, Sandro Bolognesi, amministratore delegato di Cassa Centrale Banca e il Direttore Generale della BCC La Riscossa di Regalbuto, Giuseppe Calabrese. Nella stessa occasione saranno consegnate le onorificenze agli ex amministratori della Banca che si sono succeduti in questi lunghi anni alla guida dell’istituto di credito e saranno premiate le imprese e gli enti del territorio, clienti della Banca, che si sono distinti per caparbietà e capacità, idee imprenditoriali, ricerca e sviluppo, abilità artigiane e prodotti di nicchia rappresentando la nostra terra siciliana anche oltre il territorio nazionale.

La storia della Banca inizia dopo la Prima Guerra Mondiale, quando la volontà di ritornare a lavorare la terra e di sottrarsi al giogo dell’usura e alla sopraffazione dei latifondisti diede vita ad una formidabile comunione di intenti che si è concretizzata nella nascita della Banca il cui nome “La Riscossa”, per non dimenticare l’onore dei soldati caduti e la dignità del duro lavoro manuale, è il frutto di un acronimo: Lavoriamo Alacremente Risollevando I Soldati Che Operarono Senza Sperare Allori. Oggi, dopo 100 anni, la Banca si è affermata significativamente nel territorio della Sicilia centro-orientale potendo contare su 19 filiali distribuite nelle province di Enna, Catania, Messina e Siracusa,

Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto conta 19 filiali, 70 collaboratori e circa 1.000 Soci Cooperatori. Possiede 55 milioni di euro di fondi propri, una raccolta complessiva di 419 milioni di euro e impieghi lordo per 255 milioni di euro. Fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, che annovera 69 banche e 1.483 sportelli in tutta Italia, quasi 11.500 collaboratori e oltre 45.000 Soci Cooperatori.

