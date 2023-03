La 61^ Alghero Scala Piccada sfiora le tre cifre

Chiuse le iscrizioni alla gara dell’Automobile Club Sassari che dal dal 31 marzo al 2 aprile aprirà il Campionato Italiano Velocità Montagna con validità TIVM Sud e Centro Nord. Tra i presenti Faggioli su Norma e Merli su Osella, Caruso, Degasperi, Fazzino e Satta. Elenco ufficiale e particolari durante la conferenza stampa di giovedì 30 marzo.

Sassari 28 marzo 2023. La 61 ^ Alghero – Scala Piccada apre sfiorando le tre cifre nelle adesioni ricevute. L’elenco iscritti alla gara organizzata dall’Automobile Club Sassari è in fase di approvazione da parte della Federazione ed i nomi di tutti i concorrenti si conosceranno durante la Conferenza stampa di presentazione che si terrà ad Alghero alle 11 di giovedì 30 marzo a “Lo Quarter”.

Sono presenti tanti nomi di spicco abitualmente frequentatori della massima serie nazionale ACI Sport ed anche della serie europea, alla competizione sarda che apre il Campionato Italiano velocità Montagna e che avrà doppia validità di zona sud e centro nord per la serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna. Tra i piloti certamente sotto i riflettori il 13 volte europeo e 16 volte tricolore Simone Faggioli, campione Italiano in carica, su Norma M20 FC Zytek; il Campione Europeo in carica Christian Merli su Osella PA 21 C turbo, su vettura uguale il 23enne siracusano Luigi Fazzino; il trentino Diego Degasperi, tricolore 2022 gruppo E2SS su Osella FA 30 Zytek, il ragusano Franco Caruso su Nova Proto NP 01-2 ed il pilota di casa Marco Satta su Norma 2000 V8. I tricolori in carica di gruppo GT Lucio Peruggini su Ferrari 488 e di gruppo E2SH Alessandro Gabrielli su Alfa 4C turbo.

Massiccia la copertura mediatica pianificata da ACI Sport, che prevede la diretta streaming sui canali social della Federazione e della gara, oltre alla diretta su ACI Sport TV (228 Sky). Continui gli aggiornamenti su ACI Radio a partire da mercoledì 29 ed un servizio di approfondimento sul CIVM sarà pubblicato da quotidiano nazionale Corriere dello Sport martedì 4 aprile.

L’elenco ufficiale degli iscritti sarà presentato durante la Conferenza Stampa che si terrà ad Alghero alle ore 11 di giovedì 30 marzo a “Lo Quater” a ridosso del centro storico della caratteristica città. A fare gli onori di casa sarà il Presidente dell’Automobile Club Sassari Giulio Pes di San Vittorio con i vertici dell’AC organizzatore. Parteciperanno i vertici dell’Amministrazione Comunale con il Sindaco Mario Conoci, l’Assessore allo Sport della Regione Sardegna On. Andrea Biancareddu, il Presidente del Consiglio Regionale Michele Paisi, vertici della Fondazione Alghero con il Presidente Andrea Federico Delogu, i rappresentanti dei partner privati dell’evento e alcuni dei piloti già presenti sull’isola e tra i maggiori protagonisti della vigilia.

Tutte le info, le convenzioni ed i moduli disponibili su www.scalapiccada.it www.acisport.it/it/CIVM/home .

Calendario CIVM 2023: 31/3-2/4 61^ Alghero – Scala Piccada (SS); 28-30/4, 32° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 12-14/5 64^ Coppa Selva di Fasano (BR); 26-28/5, 52° Trofeo Vallecamonica; 9-11/6 72^ Trento – Bondone (TN); 16-18/6, 62^ Coppa Paolino Teodori (AP); 30/6-2/7, 58^ Rieti – Terminillo (RI); 21-23/7 58° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 18-20/8, 27^ Luzzi Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS); 1-3/9, 65^ Monte Erice (TP); 8-10/9, 68^ Coppa Nissena (CL); 20-22/10, 31^ Salita del Costo (VI).

