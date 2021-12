Si è svolto lo scorso 11 Dicembre ad Enna il tradizionale appuntamento per consegnare il “premio della bontà” in occasione della conviviale per gli auguri di Natale. Il riconoscimento è andato all’associazione ” Cuore di maglia”, nata in Sicilia a febbraio e rappresentata dalla delegata regionale Valeria Puglisi. Questa associazione produce cappellini, sciarpine, dudù e copertine che permettono di riscaldare il cuore di piccoli neonati ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali. Il primo saluto è toccato al cerimoniere Salvatore Dolcimascolo che ha illustrato il programma della serata che prevedeva oltre al al ” premio della bontà”, anche l’immissione di due nuovi soci.Il Presidente del club Luigi Timpanaro esordisce nel suo intervento ricordando che le festività natalizie rappresentano per tutti un’occasione di grande gioia e pace; il nostro club è come una piccola stella che brilla per la solidarietà che riusciamo ad esprimere soprattutto nel nostro territorio. Concluso l’intervento del Presidente si è proceduti alla consegna della targa all’associazione “Cuore di maglia” rappresentata per l’occasione dalla Signora Marcellino insieme a un contributo di 500 euro . La festa è proseguita con l’intervento del lgt Paolo Lodato il quale ha illustrato la missione del Kiwanis che si esprime nel motto ” al servizio dei bambini del mondo”. Il lgt ha sottolineato che essere al servizio dei bambini bisognosi gratifica non solo noi stessi ma anche tutti coloro che credono in questo tipo di volontariato; diritto alla vita, diritto alla salute e all’ambiente , questo è il nostro Kiwanis. Il lgt Paolo Lodato ha continuato con la procedura dell’ingresso dei nuovi soci Antonio Sarcina e Maria Pia Pavone. Ha poi chiamato il nostro socio maestro Angelo Scalzo che ha realizzato una miniatura di cassapanca siciliana del 700 che sarà donata al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Enna in occasione dell’apertura dell’anno accademico della università “Kore di Enna”. Una piacevolissima conviviale e dell’ottima musica hanno reso serena e gioiosa la serata.

Giuseppe Castronovo

responsabile della comunicazione

